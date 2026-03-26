Logo
Large banner

Њемачка уводи новину за цијену горива

Аутор:

АТВ

26.03.2026

15:28

Коментари:

0
Фото: Pexels/Photo by Erik Mclean

Њемачки парламент усвојио је пакет закона усмјерених на стабилизацију цијена горива у Њемачкој, које су порасле због сукоба на Блиском истоку.

"Бундестаг је усвојио пакет мјера за борбу против раста цијена горива. Овај закон је одговор на значајно повећање цијена на бензинским пумпама", наводи се у саопштењу парламента.

Новим мјерама је њемачким бензинским пумпама забрањено да повећавају цијене бензина више од једном дневно. Кршење тог правила може резултирати казнама до 100.000 евра.

Поред тога, пребацује се терет доказивања оправданости повећања цијена горива на предузећа. Нафтне компаније биће обавезне да докажу да су повећања цијена била "објективно оправдана", преноси Срна.

Њемачки парламент очекује да ће закон о стабилизацији цијена горива ступити на снагу прије католичког Ускрса 5. априла.

Аутомобилско удружење АДАЦ саопштило је јуче да је цијена најјефтинијег бензина Е10 у Њемачкој први пут од 2022. године премашила границу од два евра по литру, а цијена дизела порастла је на 2,23 евра.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

gorivo

cijena goriva

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner