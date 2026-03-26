Њемачка уводи новину за цијену горива

АТВ
26.03.2026
15:28
Њемачки парламент усвојио је пакет закона усмјерених на стабилизацију цијена горива у Њемачкој, које су порасле због сукоба на Блиском истоку.
"Бундестаг је усвојио пакет мјера за борбу против раста цијена горива. Овај закон је одговор на значајно повећање цијена на бензинским пумпама", наводи се у саопштењу парламента.
Новим мјерама је њемачким бензинским пумпама забрањено да повећавају цијене бензина више од једном дневно. Кршење тог правила може резултирати казнама до 100.000 евра.
Поред тога, пребацује се терет доказивања оправданости повећања цијена горива на предузећа. Нафтне компаније биће обавезне да докажу да су повећања цијена била "објективно оправдана", преноси Срна.
Њемачки парламент очекује да ће закон о стабилизацији цијена горива ступити на снагу прије католичког Ускрса 5. априла.
Аутомобилско удружење АДАЦ саопштило је јуче да је цијена најјефтинијег бензина Е10 у Њемачкој први пут од 2022. године премашила границу од два евра по литру, а цијена дизела порастла је на 2,23 евра.
