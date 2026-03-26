У прошлој години више од 10.000 смртних случајева изазвани еутаназијом

Танјуг

26.03.2026

12:41

Фото: Unsplash

У Низоземској је прошле године забиљежен 10.341 смртни случај изазван еутаназијом, што је повећање од 3,8 одсто у односу на 2024. годину, саопштили су Регионални комитети за преиспитивање еутаназије (РТЕ).

Према тим подацима, еутаназија је чинила шест одсто укупног броја смртних случајева у земљи, док је годину раније тај удио износио 5,8 одсто, пренио је портал "НЛ тајмс".

Готово три четвртине особа које су затражиле еутаназију, односно 74,7 одсто, било је старије од 70 година, а већина је боловала од тешких физичких болести, најчешће рака.

Више од 85 одсто захтјева односило се на уобичајена физичка обољења попут рака, неуролошких поремећаја, плућних и кардиоваскуларних болести.

У једном случају еутаназија је примијењена код тинејџера узраста између 12 и 18 година.

Свијет

Кит се насукао на обали, стручњаци савјетују да еутаназија није рјешење

Број захтјева за еутаназију због менталних поремећаја смањен је за готово петину.

Прошле године поднијета су 174 таква захтјева, што је 45 мање него 2024. године, а ниједан се није односио на малољетнике.

У 499 случајева еутаназија је извршена код пацијената са неким обликом деменције, преноси Танјуг.

Регионални комитети су разматрали и 11 случајева у којима пацијенти више нису били ментално способни да сами затраже еутаназију.

Такође је забиљежено 475 захтјева који су се односили на комбинацију здравствених проблема повезаних са старењем, док је преосталих 278 случајева сврстано у категорију "друга стања".

Регионални комитети за преиспитивање еутаназије провјеравају сваки пријављени случај како би утврдили да ли су љекари поштовали све законске процедуре.

Прочитајте више

bolest, zaraza, bolnica

Свијет

Изведена трансплантација лица, прва у свијету од донора који је умро еутаназијом

1 мј

0
Еутаназирано 66 оваца и јагњади и шест коза

Регион

Еутаназирано 66 оваца и јагњади и шест коза

2 мј

0
Словенци иду на референдум: Одлучују о еутаназији

Регион

Словенци иду на референдум: Одлучују о еутаназији

5 мј

0
Свиња

Регион

Наредних дана еутаназија скоро 12.000 свиња

6 мј

0

Више из рубрике

"Додик, Трамп, Орбан и Мелонијева браниоци хришћанства"

Свијет

"Додик, Трамп, Орбан и Мелонијева браниоци хришћанства"

2 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Земље чланице НАТО нису учиниле ништа да нам помогну у вези са Ираном

3 ч

1
Хормушки мореуз

Свијет

Из Израела тврде: Убијен командант одговоран за затварање мореуза

4 ч

1
Кирил Дмитријев

Свијет

Дмитријев: Руски енергенти кључни за опстанак цијелог свијета

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

34

МОК: Само биолошке жене могу да се такмиче на олимпијским играма у женској категорији

14

30

Битно о бошњачкој Декларацији о осуди исламофобије

14

29

Шеф војске запријетио: Ако Израел буде пред поразом, улазимо у рат са Ираном

14

13

Ако мушкарац изговара ових осам реченица – бјежите од њега

13

56

Минић: Дуел са Станивуковићем на дну листе мојих приоритета

