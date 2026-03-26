У прошлој години више од 10.000 смртних случајева изазвани еутаназијом

Извор:
Танјуг
26.03.2026
12:41
У Низоземској је прошле године забиљежен 10.341 смртни случај изазван еутаназијом, што је повећање од 3,8 одсто у односу на 2024. годину, саопштили су Регионални комитети за преиспитивање еутаназије (РТЕ).
Према тим подацима, еутаназија је чинила шест одсто укупног броја смртних случајева у земљи, док је годину раније тај удио износио 5,8 одсто, пренио је портал "НЛ тајмс".
Готово три четвртине особа које су затражиле еутаназију, односно 74,7 одсто, било је старије од 70 година, а већина је боловала од тешких физичких болести, најчешће рака.
Више од 85 одсто захтјева односило се на уобичајена физичка обољења попут рака, неуролошких поремећаја, плућних и кардиоваскуларних болести.
У једном случају еутаназија је примијењена код тинејџера узраста између 12 и 18 година.
Број захтјева за еутаназију због менталних поремећаја смањен је за готово петину.
Прошле године поднијета су 174 таква захтјева, што је 45 мање него 2024. године, а ниједан се није односио на малољетнике.
У 499 случајева еутаназија је извршена код пацијената са неким обликом деменције, преноси Танјуг.
Регионални комитети су разматрали и 11 случајева у којима пацијенти више нису били ментално способни да сами затраже еутаназију.
Такође је забиљежено 475 захтјева који су се односили на комбинацију здравствених проблема повезаних са старењем, док је преосталих 278 случајева сврстано у категорију "друга стања".
Регионални комитети за преиспитивање еутаназије провјеравају сваки пријављени случај како би утврдили да ли су љекари поштовали све законске процедуре.
