26.03.2026
Руски енергенти су кључни за опстанак не само земаља БРИКС-а већ и цијелог свијета, изјавио је новинарима Кирил Дмитријев, специјални представник предсједника Руске Федерације за инвестиције и економску сарадњу са иностранством и шеф Руског фонда за директна улагања на маргинама састанка Националног комитета за пословну сарадњу БРИКС-а
- Свакако, оно што видимо јесте да су руски енергенти апсолутно кључни за опстанак не само земаља БРИКС-а већ и цијелог свијета. Стога, Русија, која је говорила о потреби да се размотре суверени интереси различитих земаља, укључујући и приликом куповине руских енергената, несумњиво игра кључну улогу. Оне земље које купују, и које су куповале енергенте су оне које ће преживети најтежу енергетску кризу која се тренутно одвија - примјетио је Дмитријев.
Видимо да БРИКС може заједнички да се носи са изазовима са којима се тренутно суочава, додао је он.
- БРИКС то може учинити далеко успјешније него западни свијет, који фактички тоне у еру потпуног економског и енергетског колапса - оцијенио је званичник.
Он је такође, коментаришући објаву Владе Велике Британије да ће британско војно особље моћи да се укрца на бродове који подлежу санкцијама Велике Британије и који транзитирају кроз њене територијалне воде, констатовао да ће Велика Британија ускоро остати без горива да "пресретне " било шта.
The UK will soon have no fuel left to “interdict” anything. At this rate, Britain may end up interdicting Starmer himself for championing the destruction of Western civilization. https://t.co/YvPCnL2NqQ— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) March 26, 2026
- У овом сценарију, Велика Британија би могла да преузме Стармерова (премијера Велике Британије Кира Стармера) овлашћења за промоцију уништења западне цивилизације - додао је Дмитријев у својој објави на друштвеној мрежи Икс.
