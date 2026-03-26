Ајкуле на хит туристичкој локацији позитивне на кокаин: Научници су веома забринути

26.03.2026
Посљедњих година, све је израженија забринутост због угрожености риба и других морских организама супстанцама које људи испуштају у океане.
Нови подаци указују да проблем више није ограничен само на пластику и хемикалије, већ укључује трагове лијекова и наркотика који завршавају у подводном екосистему.
Најновије истраживање показује да су ајкуле на популарној туристичкој дестинацији, Бахамима, први пут биле позитивне на кофеин, лијекове против болова и - кокаин.
Студија, коју је спровео Универзитет у Парани, а чији су резултати објављени у часопису Енвиронментал Поллутион, анализира морски свијет у овом региону.
Истраживачи су утврдили да отпад повезан са "туризмом и роњењем” доводи до тога да ајкуле уносе супстанце које су завршиле у океану.
У овом контексту, лијекови и наркотици сврставају се у такозване ЦЕЦ супстанце (Contaminants of Emerging Concern), односно загађиваче који представљају нову врсту претње због потенцијалног утицаја на живи свијет.
Вођа истраживања, Наташа Восник, наводи да су резултати добијени анализом узорака крви 85 ајкула у близини острва Ељутера, при чему је код трећине пронађен траг фармацеутских супстанци.
Студија, за коју аутори тврде да је прва овакве врсте, упозорава да је разумијевање утицаја хемикалија на ајкуле од кључног значаја, како из биолошких, тако и економских разлога.
Како наводе, разумијевање начина на који загађивачи утичу на физиологију ајкула и дугорочно здравље њихове популације постаје од пресудне важности - не само ради очувања кључних компоненти обалских екосистема, већ и због очувања друштвених и економских користи које оне доносе.
Када је ријеч о узроцима загађења, аутори истичу да оно може бити посљедица како индивидуалних људских активности, тако и губитка или одбацивања пошиљки наркотика у море, преноси Миррор.
Ово, међутим, није први пут да је кокаин пронађен код ајкула. Раније истраживање у Бразилу открило је присуство ове дроге, уз упозорење научника да би то могло утицати на њихово понашање.
Слично као и у најновијем случају, указано је на више могућих узрока због којих ајкуле долазе у контакт са штетним супстанцама.
У студији, објављеној у часопису Science of the Total Environment, анализирано је 13 јединки оштроносих ајкула (Rhizoprionodon lalandii) које су уловили рибари, при чему је код већине забиљежен висок ниво наркотика.
