Директор компаније "Шел": Европа ће се у априлу суочити са несташицом горива

Европа би се већ у априлу могла суочити са несташицом горива због сукоба на Блиском истоку, рекао је генерални директор компаније "Шел" Ваел Саван.
"Јужна Азија прва је осјетила тај проблем. То се прелило на југоисточну и сјевероисточну Азију", рекао је Саван.
Према његовим ријечима, велика енергетска постројења у Заливу су оштећена у сукобу, док је готово заустављен поморски саобраћај кроз Ормуски мореуз, кључни пловни пут који опслужује око 20 одсто глобалног протока нафте.
"Рат је већ утицао на снабдијевање млазним горивом. Дизел ће бити сљедећи, а затим бензин на почетку љетње сезоне вожње", рекао је Саван на енергетској конференцији у Хјустону.
Он је подсјетио да криза на Блиском истоку већ утицала на залихе авионског горива, чија се цијена удвостручила од почетка сукоба.
Као мјере одговора на кризу Шри Ланка, Бангладеш и Пакистан су скратили радно вријеме и увели рационализацију горива, док су Јапан и Јужна Кореја ослободили нафту из стратешких резерви.
