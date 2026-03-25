У Словенији војска помаже превозити гориво, смирују се гужве на пумпама

Аутор:АТВ
25.03.2026
07:15
Коментари:0
Војска се, након одлуке владе, укључила у дистрибуцију горива у Словенији, објавила је данас Словеначка војска на Фејсбуку.
Логистичка бригада припремила је људство и опрему за обезбјеђивање снабдијевања горивом широм Словеније. У оквиру 670. логистичког батаљона активиране су посаде цистерни за гориво, које су прије изласка на терен прошле додатну обуку.
Фудбал
Српски коментатор остао у невјерици због Модрића: "Молим те, понови то"
Наводе и да војне цистерне, у складу са расположивим капацитетима, већ учествују у достави горива те помажу стабилизацији снабдијевања у држави.
Стање на бензинским пумпама полако се нормализује након јучерашњег поскупљења горива, иако је потражња и даље повећана, објавио је данас словеначки портал 24ур (24ur.com).
Из водећег словеначког трговца нафтним дериватима, Петрола, поручују да би се снабдијевање могло у потпуности стабилизовати до петка, те одлучно одбацују оптужбе да намјерно ометају испоруку мањим пумпама. Трговци ипак упозоравају да ће за потпуну нормализацију бити потребно још времена.
Економија
БиХ све више извози јаја: Ево гдје их највише продаје
Предсједник Управе Петрола Сашо Бергер извинио се у име компаније свим купцима због несташице горива на појединим продајним мјестима.
„Сви заједно улажемо максималне напоре како бисмо обезбиједили што неометаније снабдијевање. Чим се ситуација заоштрила, активирали смо све расположиве механизме. Желим нагласити да горива у складиштима не недостаје. Снабдијевање система остаје стабилно“, поручио је Бергер.
Из компаније МОЛ (MOL) ИНА (INA) такође су поручили да се стање поправља. Потражња је, међутим, и даље повећана, па ће бити потребно извјесно вријеме да се ситуација у потпуности нормализује. Увјеравају да се и даље труде да обезбиједе што боље снабдијевање својих продајних мјеста.
Регион
Несташица дизела у Хрватској, од поноћи нове цијене
У компанији Шел Адрија (Shell Adria) примјећују значајан пад потражње на својим пумпама.
У поноћ су у Словенији, упркос смањењу акциза, осјетно порасле цијене горива на пумпама ван ауто-путева. Литар бензина од 95 октана поскупио је за 11,5 центи на 1,581 евро, литар дизела за 16,8 центи на 1,696 евра, а литар лож-уља за 18,3 цента на 1,342 евра. Влада је одлучила да ће нове цијене важити само седам дана.
Од недјеље је на снази и привремено ограничење точења горива. Физичка лица дневно могу наточити највише 50 литара, а правна лица и предузетници, укључујући пољопривреднике, 200 литара. На бензинским пумпама на ауто-путевима и брзим путевима цијене горива од петка више нису регулисане. Тако је на појединим Петроловим (Petrol) пумпама литар дизела данас око поднева коштао и више од два евра, док су цијене на МОЛ-овим (MOL) пумпама биле ниже.
