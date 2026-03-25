Завршена 18. редовна сједница: Ево који су закони усвојени

АТВ

25.03.2026

07:01

Народна скупштина Републике Српске
Народна скупштина Републике Српске ноћас је на Осамнаестој редовној сједници усвојила Програм рада парламента за 2026. годину, уз прихваћене амандмане клубова народних посланика и Владе Републике Српске.

По хитном поступку усвојени су сљедећи закони

  • Закон о привременом издржавању дјеце Републике Српске
  • Закон о подстицајима у привреди Републике Српске,
  • Закон о допуни Закона о парничном поступку и
  • Закон о измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске.

Народна скупштина је усвојила Нацрт закoна о платним услугама и Нацрт закона о угоститељству, уз прихваћен Закључак о упућивању овог нацрта закона у јавну расправу која ће бити спроведена у року од 60 дана.

Усвојена је и Одлука о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој по Пројекту отпорности и конкурентности пољопривреде (9359 – BA) – по хитном поступку.

Народни посланици су усвојили Буџет Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2026. годину и Годишњи извјештај о раду Омбудсмана за дјецу за 2025. године.

Примљени су к знању Извјештај о раду ЈП Радио – телевизија Републике Српске за 2024. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП Радио – телевизија Републике Српске.

Више из рубрике

Милорад Којић

Република Српска

Којић за АТВ: Правосуђе БиХ на тесту

12 ч

0
Милорад Додик у Врању на обиљежавању Дана сјећања на страдале у НАТО агрсији

Република Српска

Додик: НАТО агресијом учињена историјска неправда

13 ч

0
Огњен Бодирога и Небојша Вукановић

Република Српска

Да ли ће опозиционари заједнички дјеловати?

15 ч

4
Саво Минић у Народној скупштини најавио сет закона за повећање плата и милионе за помоћ грађанима

Република Српска

Минић најавио помоћ за грађане и сет закона за повећање плата

16 ч

7

  • Најновије

  • Најчитаније

10

56

Спасавање посрнуле дипломатије: Продаја "браће" за подршку запада

10

55

Хапшење у Бањалуци: Алкохол, непрописно паркирање и повријеђен полицајац

10

52

Јак земљотрес погодио БиХ

10

49

Исповијест храбре раднице која је савладала пљачкаша: Не бојим се, ударио ме је у главу

10

22

Занијели се на гробљу! Мушкарац потпуно наг, а жена сједи на споменику

