Завршена 18. редовна сједница: Ево који су закони усвојени

АТВ
25.03.2026
07:01
Коментари:0
Народна скупштина Републике Српске ноћас је на Осамнаестој редовној сједници усвојила Програм рада парламента за 2026. годину, уз прихваћене амандмане клубова народних посланика и Владе Републике Српске.
Народна скупштина је усвојила Нацрт закoна о платним услугама и Нацрт закона о угоститељству, уз прихваћен Закључак о упућивању овог нацрта закона у јавну расправу која ће бити спроведена у року од 60 дана.
Усвојена је и Одлука о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој по Пројекту отпорности и конкурентности пољопривреде (9359 – BA) – по хитном поступку.
Народни посланици су усвојили Буџет Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2026. годину и Годишњи извјештај о раду Омбудсмана за дјецу за 2025. године.
Примљени су к знању Извјештај о раду ЈП Радио – телевизија Републике Српске за 2024. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП Радио – телевизија Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
10
56
10
55
10
52
10
49
10
22
Тренутно на програму