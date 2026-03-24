Минић најавио помоћ за грађане и сет закона за повећање плата

Аутор:Стеван Лулић
24.03.2026
18:28
Коментари:0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске, најавио је да ће Народна скупштина већ наредне седмице разматрати сет закона о повећању плата.
Минић је појаснио да је ријеч о законима који се односе на повећање плата у здравству, управи и дијелу полиције.
"То се не односи на полицијске службенике, већ на оне који раде у ЦИПС-у, на регистрацији оружја", објаснио је Минић пред народним посланицима.
Циљ је, додаје Минић, побољшање стандарда грађана Републике Српске, и истакао да ће Влада већ у петак припремити пакет мјера за помоћ становништву у тренутној кризи изазваној сукобима на Блиском истоку.
Он је констатовао да ће то директно утицати на унапређење стандарда грађана.
Објавио је и колико ће износити та помоћ.
"Та помоћ ће на мјесечном нивоу бити пет милиона КМ", навео је Минић.
Говорећи о ТВ дуелима, премијер Српске је рекао да има бројне позиве, али сматра да је боље одржавати јавне дебате о свим важним питањима за Српску и грађане.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму