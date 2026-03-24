Минић најавио помоћ за грађане и сет закона за повећање плата

Стеван Лулић

24.03.2026

18:28

Саво Минић у Народној скупштини најавио сет закона за повећање плата и милионе за помоћ грађанима
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске, најавио је да ће Народна скупштина већ наредне седмице разматрати сет закона о повећању плата.

Минић је појаснио да је ријеч о законима који се односе на повећање плата у здравству, управи и дијелу полиције.

"То се не односи на полицијске службенике, већ на оне који раде у ЦИПС-у, на регистрацији оружја", објаснио је Минић пред народним посланицима.

Циљ је, додаје Минић, побољшање стандарда грађана Републике Српске, и истакао да ће Влада већ у петак припремити пакет мјера за помоћ становништву у тренутној кризи изазваној сукобима на Блиском истоку.

Он је констатовао да ће то директно утицати на унапређење стандарда грађана.

Пет милиона КМ помоћи грађанима

Објавио је и колико ће износити та помоћ.

"Та помоћ ће на мјесечном нивоу бити пет милиона КМ", навео је Минић.

Говорећи о ТВ дуелима, премијер Српске је рекао да има бројне позиве, али сматра да је боље одржавати јавне дебате о свим важним питањима за Српску и грађане.

