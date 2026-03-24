Селак разговарао са директорима КПЗ РС: Систем стабилан, фокус на даљем унапређењу

АТВ

24.03.2026

16:51

Министар правде Републике Српске Горан Селак одржао је данас, у Бањој Луци, радни састанак са директорима казнено-поправних завода у Републици Српској, на којем је анализирано стање безбједности, разматран извјештај о раду за 2025. годину, као и кључни изазови и планови за наредни период.

Министар Селак је истакао да је стање безбједности у казнено-поправним установама задовољавајуће, али да постоји јасна опредијељеност да се систем континуирано унапређује.

"Ово су редовни и континуирани састанци са руководиоцима наших казнено-поправних установа, јер је важно да имамо директан увид у стање на терену и да заједно доносимо мјере које ће додатно унаприједити функционисање система. Безбједност је стабилна, али наш циљ је да тај ниво стално подижемо", рекао је министар Селак.

Он је нагласио да Министарство правде остаје посвећено побољшању услова рада запослених, као и услова боравка лица у казнено-поправним установама.

"Унапређење услова за раднике у установама један је од наших приоритета, јер само задовољан и мотивисан службеник може да одговори сложеним задацима. С тим у вези изборили смо се за изједначавање пензијских права службеника КПЗ са колегама из МУП-а. Паралелно с тим, радимо и на побољшању услова боравка у установама, у складу са законским стандардима и најбољим праксама", изјавио је министар Селак.

Током састанка разматран је и извјештај о раду за 2025. годину, који показује да систем извршења санкција функционише стабилно, уз континуиране активности на модернизацији и унапређењу организације рада.

Министар Селак је поручио да ће Министарство наставити са редовним анализама, улагањима и институционалном подршком, како би се осигурао још ефикаснији, безбједнији и хуманији систем.

