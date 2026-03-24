Енергетски шок: У Словенији критично, грађани Аустрије бијесни, несташица у Хрватској

24.03.2026
Ситуација са цијенама нафте у свијету просто је подивљала због сукоба на Блиском истоку, а додатни хаос на тржишту настао је када је затворен Ормуски мореуз. Тада је цијена нафте пробила 100 долара по барелу.
Енергетска криза потреса Европу, а ни у региону није ништа боље. Цијене горива расту у земљама у нашем окружењу, а најкритичније је у Словенији гдје је почело да нестаје дизела, а према посљедњим информацијама уведени су и QР кодови на пумпама.
Рат у Ирану довео је до скока цијена Брент нафте, са домино ефектом на трошкове горива и енергије.
Пораст цијена горива у Европи је видљив, превазилази 34 одсто у Шпанији.
Конфликт је поремијетио око 20 одсто глобалних испорука нафте које пролазе кроз Ормуски мореуз, подижући Брент са око 60 на више од 100 евра по барелу за неколико дана. Цијене природног гаса у Европи порасле су за 60 одсто од почетка сукоба.
Словенија је постала прва земља Европске уније која је увела рационализацију горива. QР кодови су почели да се употребљавају на пумпама.
Ову информацију подијелио је Шанака Анслем Перера, независни аналитичар, аутор и истраживач који се бави анализом глобалне економије, геополитике, вјештачке интелигенције и финансијских тржишта.
Он је навео да Словенија уводи систем парних и непарних регистарских таблица, а које ће се регулисати QР кодовима на пумпама.
Претходно је за викенд Словенија донијела низ правила према којима физичка лица могу да наточе највише 50 литара горива дневно, док је за предузећа и пољопривреднике лимит постављен на 200 литара. Ова ограничења важе на територији цијеле земље, уз појачане контроле нарочито дуж аутопутева.
Цијене горива у Сјеверној Македонији порасле за девет одсто, прете и друга поскупљења.
Због притиска на снабдијевање, у систем дистрибуције укључена је и војска. Њена улога је да обезбиједи стабилност испорука и убрза допремање горива до бензинских станица, које су претходних дана биле под великим оптерећењем.
Велика потражња довела је до тога да су поједине пумпе, посебно у пограничним областима, остајале без горива, док су неки оператери још раније самоиницијативно увели ограничења од 30 литара по купцу.
Возачи у Хрватској јутрос су се пробудили уз нови ударац на џеп. Од поноћи на бензинским пумпама ван ауто-путева ступиле су на снагу нове, више цијене горива, док су већ током понједељка широм земље почеле гужве и појавили се први знаци несташице дизела.
Према званичној калкулацији, евродизел сада кошта 1,73 евра по литру (поскупљење од 18 евро центи у односу на досадашњих 1,55 евра). Евросупер 95 поскупио је за 12 центи и сада се плаћа 1,62 евра по литру.
Највећи скок доживио је плави дизел, који је поскупио чак 30 центи и сада кошта 1,19 евра по литру. Поскупио је и течни нафтни гас на 1,99 евра, а у плинским боцама на 2,57 евра.
Влада је јуче, 23. марта, донијела интервентне мјере у оквиру десетог пакета помоћи како би ублажила ударац. Премијер Андреј Пленковић и министар привреде Анте Шушњар истакли су да би без ограничења трошарина и малопродајних маржи цијене биле знатно више - евродизел би коштао чак 1,86 евра, евросупер 1,71 евро, а плави дизел 1,23 евра.
Регулисане цијене важе само на обичним пумпама, док се на аутопутевима точи по слободним, тржишним цијенама.
Још током понедељка по подне, дан уочи ступања на снагу нових цијена, на многим бензинским станицама почеле су да се стварају гужве, а на појединим местима дизела једноставно није било, преносе хрватски медији.
У Загребу је на познатој ИНА пумпи у Вуковарској улици, недалеко од Лисинског, већ у касним поподневним сатима стајала обавјештење да нема евродизела, преноси Индеx.хр. На два агрегата точио се само Цласс Премиум дизел, и то по цени обичног. Сличне сцене забиљежене су у Дугом Селу, Запрешићу и другим дијеловима земље.
На југу Хрватске, посебно у Конавлима и Сплиту, ситуација је била још напетија.
Влада Црне Горе формирала је јуче нове цене нафтних деривата, према којима ће од поноћи евросупер 98 коштати 1,56 евра, евросупер 95 1,52 евра, евродизел 1,57 евра, а лож уље 1,72 евра.
Цијене горива су од данас више од пет до 30 центи, колико је поскупјело лож уље.
Цијена дизела у БиХ креће су око 3.30 КМ по литру, бензин 2.79 КМ, плин 1.49 КМ.
Цијене горива у Аустрији настављају нагло да расту, а на појединим бензинским пумпама у Бечу забиљежен је оштар скок већ у понедељак у подне, док су пумпе непосредно пре тога биле готово празне.
На једној пумпи на Гиртелу у бечком округу Мајдлинг забиљежен је нагли раст цијене дизела. Цијена је са 2,129 евра по литру порасла на 2,259 евра у року од неколико секунди, што представља повећање од 13 центи.
За резервоар од 60 литара то значи додатни трошак од 7,80 евра.
На нивоу цијеле земље, просечна цена дизела већ је премашила два евра по литру, док је у фебруару износила око 1,50 евра.
Раст цијена горива, подстакнут сукобом на Блиском истоку, све снажније погађа возаче у Бечу, а посебно таксисте који упозоравају на озбиљне последице по своју егзистенцију.
Од краја фебруара, цијене бензина и дизела биљеже нагли скок, што директно утиче на приходе возача.
Грађани Аустрије на друштвеним мрежама изражавају незадовољство. Поједини наводе да им се више не исплати да путују на посао, док други указују на разлику између актуелних цена горива и оних из 2012. године, када је цена била знатно нижа упркос сличном нивоу цене сирове нафте.
Према подацима АДАЦ-а (Њемачког аутомобилског клуба), литар горива је у петак у просјеку коштао 2,291 евро на националном нивоу. То је само 3 цента мање од рекордне цијене прије четири године, убрзо након избијања рата у Украјини, објавила је њемачка новинска агенција (ДПА).
Цијена супер безоловног бензина такође је наставила да расте. У петак је литар коштао 2,086 евра, 4,2 цента више него у сриједу. Међутим, гориво је и даље скоро 12 центи испод рекордне цијене из марта 2022. године.
Извор: euronews.rs
