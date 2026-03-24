Logo
Large banner

Појавио се УЗНЕМИРУЈУЋИ снимак мучења навијача Хајдука

Аутор:

АТВ

24.03.2026

17:11

Коментари:

0
Већ неколико дана хрватски медији константно пишу о подјелама унутар навијачке организације Торцида Сплит.

Навијачи Хајдука, тачније њихова подгрупа из Загреба, имала је контакт са Гробарима, навијачима Партизана, што је у Хрватској не само међу навијачима, већ и у медијима схваћено као национална издаја.

Појавио се и узнемирујући снимак на којем се види како једном навијачу пале тетоважу на нози.

Тамошњи медији пишу а су припадници БББ у његовом телефону пронашли спорне поруке, у којима наводно сарађује са навијачима Партизана, па чак и обећава да ће им достављати фотографије саме групе.

Уз то, појавиле су се и преписке у којима, према тим наводима, прозива и поједине чланове сопствене навијачке

На видео-запису се јасно уочава мушкарац у доњем вешу, који дјелује као да је без свијести, док му друга особа приноси пламен и пали ногу, што је изазвало шок у јавности.

"Ово је била тетоважа Торциде Загреб. Тога више нема. Јер ти си једно ј****о смеће и ти то не заслужујеш икада више бити. Ми ово палимо и ту се не смије видјети да је икада била Торцида Загреб", чује се снимку.

Изузетно узнемирујући снимак објављен је на друштвеној мрежи Икс.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

мучење

Torcida

Hajduk

Мучење навијача Хајдука

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner