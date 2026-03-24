Појавио се УЗНЕМИРУЈУЋИ снимак мучења навијача Хајдука

24.03.2026
Већ неколико дана хрватски медији константно пишу о подјелама унутар навијачке организације Торцида Сплит.
Навијачи Хајдука, тачније њихова подгрупа из Загреба, имала је контакт са Гробарима, навијачима Партизана, што је у Хрватској не само међу навијачима, већ и у медијима схваћено као национална издаја.
Појавио се и узнемирујући снимак на којем се види како једном навијачу пале тетоважу на нози.
Тамошњи медији пишу а су припадници БББ у његовом телефону пронашли спорне поруке, у којима наводно сарађује са навијачима Партизана, па чак и обећава да ће им достављати фотографије саме групе.
Уз то, појавиле су се и преписке у којима, према тим наводима, прозива и поједине чланове сопствене навијачке
На видео-запису се јасно уочава мушкарац у доњем вешу, који дјелује као да је без свијести, док му друга особа приноси пламен и пали ногу, што је изазвало шок у јавности.
"Ово је била тетоважа Торциде Загреб. Тога више нема. Јер ти си једно ј****о смеће и ти то не заслужујеш икада више бити. Ми ово палимо и ту се не смије видјети да је икада била Торцида Загреб", чује се снимку.
Изузетно узнемирујући снимак објављен је на друштвеној мрежи Икс.
