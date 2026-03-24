Јанша коментарисао изборе: Било је неправилности

24.03.2026
15:59
Лидер Словеначке демократске странке (СДС) Јанез Јанша изјавио је данас да су парламентарни избори одржани у недјељу били праћени бројним неправилностима и најавио оспоравање резултата пријевременог гласања.
Јанша је, како преноси словеначка новинска агенција СТА, на конференцији за новинаре рекао да се неправилности односе на гласање поштом и руковање гласачким кутијама, уз тврдње да су кутије наводно изношене са појединих бирачких мјеста.
Он је навео да ће СДС искористити сва расположива правна средства како би оспорила резултате превременог гласања, које сматра непоузданим.
Према његовим ријечима, проблем представља и спајање бирачких мјеста за више изборних јединица током пријевременог гласања, као и сумње у адекватну заштиту гласачких кутија.
Јанша је истакао да се резултати пријевременог гласања значајно разликују од оних забиљежених у недјељу, посебно када је ријеч о подршци Покрету Слобода словеначког премијера Роберта Голоба
- Овај дио резултата је споран. Разлике су толико велике да резултат није вјеродостојан и сматрамо да не би требало да утиче на коначну расподјелу мандата - тврди Јанша.
Додао је да СДС неће оспоравати изборе у цјелини, већ ће подносити жалбе локалним изборним комисијама због различитих неправилности.
Он је такође навео да су бирачки спискови застарјели и да су позиви за гласање слати особама које су преминуле, док су поједини бирачи у иностранству, посебно из Аргентине, наводно остали без гласачких листића, док су неки у Бриселу добили по два.
Јанша је указао и на техничке проблеме, наводећи да је сајт Државне изборне комисије Словеније више пута падао током изборне вечери, што је, како тврди, довело до мијешања резултата и погрешног приказивања имена изабраних посланика.
Према резултатима, Покрет Слобода побиједио је тијесном разликом у односу на СДС, са мање од 8.000 гласова предности и једним мандатом више у парламенту од 90 посланика.
Треће мјесто заузима Нова Словенија (НСи) у коалицији са Словеначком народном странком (СЛС) и Фокусом са 9,31 одсто гласова, а затим слиједе Социјалдемократе (СД) и Демократи са по 6,7 одсто.
Ресни.ца је освојила 5,55 одсто, а Левица и Весна имају 5,51 одсто гласова, јавља Радио-телевизија Словеније (РТВ СЛО).
Према тренутним пројекцијама, Покрет Слобода освојио је 29 посланичких мандата, СДС 28, листа НСи, СЛС и Фокус девет, Социјалдемократе (СД) и Демократи по шест, Ресни.ца пет, као и Левица и Весна пет мандата.
На изборима је учествовало 1.185 кандидата на 17 листа, од којих је 15 било присутно у свих осам изборних јединица, за укупно 90 посланичких мјеста.
Према подацима словеначке Државне изборне комисије, право гласа имало је 1.695.196 бирача, преноси Танјуг.
