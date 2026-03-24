Ухапшен малољетник, осумњичен за крађу 3.500 евра из кладионице

Аутор:АТВ
24.03.2026
12:38
Малољетник из Подгорице ухапшен је због сумње да је украо 3.500 евра из кладионице у Котору, а терети се и за више крађа на подручју Херцег Новог, Будве и Цетиња.
Менаџер спортске кладионице пријавио је синоћ полицији крађу новца из њихове пословнице у Котору, након чега је убрзо у Будви идентификован шеснаестогодишњак код кога је пронађен дио украденог новца.
"Утврђено је да су за овим малољетним лицем трагали и службеници одјељења безбједности Херцег Нови, Будва и Цетиње због сумње да је и у тим општинама починио кривична дјела из области имовинског криминалитета", саопштено је из Управе полиције Црне Горе, а преноси Срна.
