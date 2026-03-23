Од поноћи скупље гориво у Црној Гори

АТВ
23.03.2026
19:02
У Црној Гори ће од поноћи бити скупље све врсте горива и то од шест до 30 центи, саопштено је из црногорског Министарства енергетике и рударства.
Највише ће поскупјети лож уље - за 30 центи и коштаће 1,72 евра, литар "евросупера 98" коштаће 1,56 евра, што је шест центи више него сад.
Цијена "евросупера 95" биће 1,52 евра, а "евродизела" 1,57 евра.
Влада Црне Горе донијела је у петак, 20. марта, одлуку о привременом умањењу акциза
на дизел гориво за 50 одсто, а на бензин за 25 одсто, с циљем заштите грађана од наглих поремећаја на тржишту и очувања стабилности цијена енергената.
Мјера се односи искључиво на горива која се користе за погон моторних возила, преноси СРНА.
Горива намијењена за гријање нису обухваћена овом одлуком, имајући у виду да прописани корисници већ остварују право на поврат акцизе и то у максималном износу од 207 евра на 1.000 литара, додају из Министарства.
