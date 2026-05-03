Logo
Large banner

Додик честитао Борцу: Велика и заслужена побједа!

03.05.2026 22:21

Коментари:

0
Предсједник СНСД-а
Фото: АТV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је фудбалерима и управи бањалучког Борца побједу против Сарајева и освајање шампионске титуле.

"Честитам играчима и управи Борца на великој, заслуженој побједи над Сарајевом, којом су показали квалитет и шампионски менталитет, те овом побједом практично освојили титулу шампиона БиХ. Ова генерација Борца игра срцем за клуб и град и још једном је доказала да је достојна највећих резултата", написао је Додик.

Борац је у 32. колу Премијер лиге савладао Сарајево на Кошеву резултатом 1:0 чиме је математички обезбиједио титулу шампиона.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

ФК Борац

титула

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Срђан Граховац

Фудбал

Граховац за АТВ: Стварно сви смо пресрећни

3 ч

0
Сарајевска полиција успорава улазак Борчевих навијача на “Кошево”

Фудбал

Сарајевска полиција успорава улазак Борчевих навијача на “Кошево”

4 ч

0
Навијачи Сарајева "Хорде зла" током меча са Борцем скандирају "убиј четнике"

Фудбал

Скандалозно скандирање у Сарајеву: "Убиј четнике" се орило трибинама

4 ч

8
Крај у Сарајеву! Борац је нови шампион Премијер лиге БиХ

Фудбал

Крај у Сарајеву! Борац је нови шампион Премијер лиге БиХ

5 ч

5

Више из рубрике

Срђан Граховац

Фудбал

Граховац за АТВ: Стварно сви смо пресрећни

3 ч

0
Сарајевска полиција успорава улазак Борчевих навијача на “Кошево”

Фудбал

Сарајевска полиција успорава улазак Борчевих навијача на “Кошево”

4 ч

0
Навијачи Сарајева "Хорде зла" током меча са Борцем скандирају "убиј четнике"

Фудбал

Скандалозно скандирање у Сарајеву: "Убиј четнике" се орило трибинама

4 ч

8
Крај у Сарајеву! Борац је нови шампион Премијер лиге БиХ

Фудбал

Крај у Сарајеву! Борац је нови шампион Премијер лиге БиХ

5 ч

5

  • Најновије

22

33

Винко Мариновић: Шампионска побједа

22

21

Додик честитао Борцу: Велика и заслужена побједа!

22

11

Тржиште нафте пред сломом: Горива има за још мјесец дана, јун је преломна тачка

21

55

Марко Сулавер примљен на МГИМО: Стопама Сергеја Лаврова и Марије Захарове

21

48

Ђокић: Охрабрујуће да би Савјет безбједности могао тражити правно мишљење о именовању Шмита

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner