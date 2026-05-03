03.05.2026 22:33

Винко Мариновић: Шампионска побједа
Фото: ATV

Фудбалери Борца побједом против Сарајева освојили су Премијер лигу БиХ. Тренер бањалучке екипе Винко Мариновић каже за АТВ да су се спремали за утакмицу у којој се не игра само за три бода, него се осваја и трофеј.

"Били смо тактички изванредни, нисмо дозволили Сарајеву да нас угрози. Заслужено смо побиједили Сарајево, поготово овдје на Кошеву. Момци су одиграли шампионски, баш онако како треба и како се освајају трофеји. Честитам момцима за ову утакмицу. И ова утакмица није само једна утакмица коју смо одиграли, него је плод рада читаве сезоне", каже Мариновић.

Он наглашава да је постојала одлична атмосфера и да је поносан на фудбалере Борца због свега што су до сада одрадили.

