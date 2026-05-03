Крај у Сарајеву! Борац је нови шампион Премијер лиге БиХ

Борац након овог кола има 76 бодова што је математички недостижна предност за другопласирани Зрињски који има 63 бода..
Сарајево је на трећој позицији са 55 бодова.
Ток меча
90'
Још једна измјена у Борцу
Перић умјесто Јуричића.
86'
Нова измјена Борца
Хреља и Огринец излазе из игре, а на терену су Граховац и Роган
77'
Борац пропустио прилику
Шут Декета на гол линији зауставља Елези. Велика прилика за Борац
73'
Нова измјена у екипи Борца
Двострука измјена у редовима Борца. Улазе Декет и Вуковић, а игру напуштају Савић и Хирош
71'
Црвени картон за Жоао Карлоса
Црвени картон за Жоао Карлоса. Сарајево остаје са играчем мање
65'
Резултат и даље на страни Борца
Кружили су домаћи око Борчевог гола, али на крају нису ништа успјели да ураде. Борац и даље води поготком Јуричића
59'
Сјајна акција Борца
Сјајна акција фудбалера Борца, али шут Огринеца остаје на стативи.
55'
Хирош упослио Јуричића
Хирош је упослио Јуричића. Добра ситуација за најбољег стријелца Премијер лиге, али нема промјене резултата.
54'
Добра одбрана Сарајева
Центаршут Огринеца након слободног ударца. Добро интервенише одбрана Сарајева.
46'
Двострука измјена у Сарајеву
Почело је друго полувријеме. Двострука измјена у екипи Сарајева. Игру су напустили Игнатков и Маруџа, а на терену су Живковић и Бегановић.
45'
Крај првог полувремена
Фудбалере Борца још 45 минута дијели од шампионске титуле. “Црвено плави” воде након првог полувремена са 1:0 поготком Луке Јуричића са “бијеле тачке”.
43'
Навијачи Борца још нису ушли
Навијачи бањалучког Борца већ пола сата улазе на јужну трибину стадиона “Асим Ферхатовић-Хасе”
41'
Покушај за Сарајево
Наком корнера за Сарајево главом шутира Иванишевић. Лопта иде поред гола.
35'
Води Борац!
Јуричић сигуран са бијеле тачке. ФК Борац од 35. минута води 1:0 против Сарајева.
32'
Пенал је за Борац
Игнатков руши Савића у казненом простору. Пенал је за Борац!
30'
Савић пао у казненом простору
Кренуо је Савић ка голу Сарајева. Оборен је у казненом простору, али судија Томић каже да нема прекршаја за “бијелу тачку”
25'
Добра прилика за Сарајево
Шут Елезија са око 25 метара иде поред гола Јуркаса
23'
Сарајево осујетило покушај Хироша
Хирош је покушао да пронађе Огринеца, али је његов напад осујетила одбрана домаћих.
20'
Борац има посјед, Сарајево пријети по десној страни
Фудбалери Борца и даље имају посјед лопте у својим ногама, а Сарајево највише пријети преко Менала по десној страни.
12'
Навијачи Борца улазе на стадион
Након корнера за Борац у доброј прилици се нашао Пасквал. Нема промјене резултата и даље је 0:0.
На “Кошево” улазе и навијачи бањалучког Борца.
7'
Шанса за Купрешака
Фудбалери Борца имају већи посјед лопте у својим ногама на отварању утакмице. Сарајево преко Купрешака запријетило са дистанце. Иде лопта поред гола.
1'
Почео меч
Почела је утакмица на “Кошеву”. Фудбалери Борца имају прву “меч лопту” за шампионску титулу.
Састави
Борац: Јуркас, Пасквал, Јакшић, Херера, Огринец, Скоруп, Хреља, Хирош, Савић, Саничанин и Јуричић.
Сарајево: Банић, Маруџа, Мујкић, Иванишевић, Менало, Елези, Бралић, Игнатков, Цимирот, Купрешак, Карлос.
