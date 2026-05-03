Позлило легендарном Алексу Фергусону

03.05.2026 17:15

Фото: Tanjug/AP/Dave Thompson/Dave Shopland

Сер Алекс Фергусон данас је дошао на Олд Трафорд како би уживо пратио највећи енглески дерби између Манчестер јунајтеда и Ливерпула.

Ипак, планирано праћење утакмице прекинуто је због неугодних сцена које су се догодиле на стадиону.

Према наводима оточких медија, легендарном тренеру је нагло позлило док је био на трибинама.

Бењамин Рамић

Због тога је морао хитно напустити стадион, што је одмах изазвало забринутост међу свима који су се затекли на лицу мјеста.

Остаје нада да ће са једним од највећих тренера у историји фудбала бити све у реду.

(Аваз)

