Logo
Large banner

Да се најежиш! Бењамин ухватио поскока рукама

Аутор:

АТВ
03.05.2026 16:46

Коментари:

0
Да се најежиш! Бењамин ухватио поскока рукама
Фото: Printscreen/Youtube/Beni Wild

Инфлуенсер из Босне и Херцеговине, Бењамин Рамић, познат под именом "Бени Wild", објавио је видео у којем рукама хвата великог поскока, једну од најотровнијих змија у Европи, што је изазвало бројне реакције на друштвеним мрежама.

Рамић, који на Инстаграму има готово 6.000 пратилаца и води Јутјуб канал посвећен природи и дивљим животињама.

У новом видеу приказује одрасли примјерак поскока, наглашавајући да је ријеч о "великој и снажној јединки".

Поскок на Бањ брду

Бања Лука

Поскок поново на популарном шеталишту у Бањалуци - ВИДЕО

"Ево нас с једним мало већим примјерком поскока. Као што можете вид‌јети, ријеч је о одраслој јединки", говори он.

Током видеа Рамић се више пута приближава змији на свега десетак центиметара, па чак и манипулише с њом, показујући њене зубе и реакције.

Уједно тврди како поскок није агресиван како се често мисли.

"Змија вас никад неће напасти прва. Угриз се најчешће догоди када се на њу случајно стане или када се њом неправилно рукује", каже Рамић.

Стручњаци упозоравају на опасност

Поскок (Viper ammodytes) сматра се најотровнијом змијом у овом дијелу Европе. Његов угриз може бити озбиљно опасан, нарочито за д‌јецу, старије особе и хроничне болеснике.

Рамић на својим профилима редовно објављује садржај везан уз дивље животиње, преживљавање и екстремне ситуације у природи.

Његов канал карактеришу снимци змија, изазови у природи и адреналински садржај.

(Независне)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

инфлуенсер

поскок змија

Бењамин Рамић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Килијан Мбапе из Реал Мадрида реагује током утакмице Ла Лиге између Реал Бетиса и Реал Мадрида у Севиљи, Шпанија, у петак, 24. априла 2026. године.

Фудбал

Мбапе направио сцену на тренингу, сукоб с Арбелоом открио нове пукотине у Реалу

3 ч

0
Слон

Свијет

"Није био насилан раније, нешто га је сигурно испровоцирало": Подивљали слон убио човјека, бацао аутомобиле и чупао стабла

3 ч

0
Авион

Занимљивости

Родио се на небу па добио име по пилоту

3 ч

0
Стари телефони остају без Вотсапа: Јесте ли међу њима?

Наука и технологија

Стари телефони остају без Вотсапа: Јесте ли међу њима?

3 ч

0

Више из рубрике

Хороскоп

Занимљивости

Не знају да ћуте: Ово су најбрбљивији знакови

2 ч

0
Авион

Занимљивости

Родио се на небу па добио име по пилоту

3 ч

0
Пас

Занимљивости

Зашто пси једу траву: Ветеринар објашњава три најчешћа разлога

4 ч

0
дрвена кашика кухиња

Занимљивости

Чему служи рупа у варјачи? Овај детаљ није декорација, има своју сврху и тајни је адут у кухињи

1 д

0

  • Најновије

19

32

Република Српска и ФБиХ још увијек без важних медијских закона

19

30

Остала без дијела лобање: Претукао дјевојку, па умро чекајући пресуду

19

27

"Слобода медија стуб демократије"

19

14

Синер експресно стигао до титуле у Мадриду

19

08

Обиљежене 34 године од злочина у Добровољачкој улици

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner