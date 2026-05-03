Да се најежиш! Бењамин ухватио поскока рукама

Инфлуенсер из Босне и Херцеговине, Бењамин Рамић, познат под именом "Бени Wild", објавио је видео у којем рукама хвата великог поскока, једну од најотровнијих змија у Европи, што је изазвало бројне реакције на друштвеним мрежама.
Рамић, који на Инстаграму има готово 6.000 пратилаца и води Јутјуб канал посвећен природи и дивљим животињама.
У новом видеу приказује одрасли примјерак поскока, наглашавајући да је ријеч о "великој и снажној јединки".
"Ево нас с једним мало већим примјерком поскока. Као што можете видјети, ријеч је о одраслој јединки", говори он.
Током видеа Рамић се више пута приближава змији на свега десетак центиметара, па чак и манипулише с њом, показујући њене зубе и реакције.
Уједно тврди како поскок није агресиван како се често мисли.
"Змија вас никад неће напасти прва. Угриз се најчешће догоди када се на њу случајно стане или када се њом неправилно рукује", каже Рамић.
Поскок (Viper ammodytes) сматра се најотровнијом змијом у овом дијелу Европе. Његов угриз може бити озбиљно опасан, нарочито за дјецу, старије особе и хроничне болеснике.
Рамић на својим профилима редовно објављује садржај везан уз дивље животиње, преживљавање и екстремне ситуације у природи.
Његов канал карактеришу снимци змија, изазови у природи и адреналински садржај.
