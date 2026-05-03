Стари телефони остају без Вотсапа: Јесте ли међу њима?

Вотсап (WhatsApp) је једна од најважнијих апликација за кориснике паметних телефона широм свијета због једноставности коришћења и широке доступности на Ајфону (iPhone) и Андроиду.
Многи га данас користе као задату услугу размјене порука умјесто традиционалног СМС-а или унапријед инсталираних апликација за поруке на паметним телефонима.
Према новом извјештају, који преноси Експрес (Express), компанија у власништву Мете (Meta) планира укинути подршку за старије верзије Андроида, што би могло оставити милионе корисника са старијим уређајима без могућности приступа апликацији након увођења промјена.
Како наводи ВАБетаИнфо (WABetaInfo), Вотсап планира 8. септембра укинути подршку за Андроид телефоне са верзијама оперативног система старијим од Андроида 6.
С обзиром на то да је најновија верзија Андроида коју је Гугл (Google) објавио Андроид 16, а Андроид 6 представљен још 2015. године, мало је вјероватно да ће ова промјена утицати на већину данашњих корисника.
Најновији подаци Статкаунтера (Statcounter) показују да глобална употреба Андроида 5.0 износи око 0,69 одсто, што представља приближно три милиона уређаја.
Једини начин да се ова промјена заобиђе јесте куповина новијег, ажурираног Андроид уређаја. То је уједно и препоручљиво, јер уређаји који још увијек користе Андроид 5.0 већ годинама не примају безбједносна ажурирања, а и друге популарне апликације можда више неће радити исправно.
