Јапански астрономи покренули прву организацију за потрагу за ванземаљцима

03.05.2026 14:47

Фото: pexels/ Frank Cone

Јапански астрономи покренули су, како наводе, прву организацију у земљи посвећену потрази за ванземаљским животом, а прва истраживања радио-сигнала заказана су за сљедеће љето.

„Они сигурно постоје негдје у свемиру. Узбуђен сам што ово претварамо у конкретно дјеловање“, рекао је Шиња Нарусава, стручњак за астрофизику и предсједник Јапанског друштва за SETI (потрага за ванземаљском интелигенцијом.

Нарусава (61), водећи експерт у области SETI, покренуо је иницијативу у априлу и окупио десетак астронома и истраживача из опсерваторија.

План је да се у августу сљедеће године спроведу посматрања у правцу сазвјежђа Стријелца, у просторијама опсерваторије Мисато на западу Јапана, поводом 50. годишњице открића радио-сигнала за који се вјерује да потиче из свемира.

Да ли ће услиједити још један „wow!“

„Wow!“ сигнал, који је забиљежио телескоп Универзитета Охајо Стејт у САД 1977. године, потекао је из близина сазвјежђа Стријелца и познат је као најјачи кандидат за ванземаљски радио-пренос икада детектован. Иако се и даље проучава у САД као могући знак ванземаљске интелигенције, порекло сигнала остаје мистерија.

„Позиваћемо свијет да спроведе концентрисана посматрања према извору радио-таласа“, навела је група на свом сајту.

Група има за циљ да изгради домаћу мрежу антена како би омогућила стално посматрање, у нади да ће континуирано праћење повећати поузданост истраживања.

„Желимо да на крају изградимо истраживачку мрежу у Јапану упоредиву са оном у Сједињеним Државама. Надам се да ће људи сазнати више о нашим напорима у потрази за ванземаљским цивилизацијама и да ће нас то подстаћи да преиспитамо и саму Земљу, на којој се воде ратови међу људима“, рекао је Нарусава.

