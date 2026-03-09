Загонетна "свемирска тишина": Да ли ванземаљци покушавају да комуницирају?

09.03.2026
13:28
Коментари:0
Научници америчког Института СЕТИ тврде да би "свемирско вријеме", укључујући соларне олује и турбуленције плазме око звијезда, могло отежати детекцију радио-сигнала из далеких дијелова свемира. Истраживачи сугеришу да такви феномени могу изобличити сигнале, узрокујући да они падну испод прагова за детекцију које користе данашње технологије.
Иако се претраге за ванземаљском интелигенцијом често сматрају "тишим" него што бисмо жељели, ово ново истраживање објашњава зашто се ти сигнали можда не могу регистровати чак и ако ванземаљске цивилизације покушавају да комуницирају са Земљом. Активности звијезда, укључујући соларне олује и турбуленције плазме у њиховој близини, могу проширити радио-сигнале на шири спектар фреквенција, чиме отежавају њихово откривање у ужем опсегу фреквенција на којем ради већина данашњих телескопа и детектора.
Вишал Гаџар, астроном из Института СЕТИ, изјавио је да се сигнали могу "развити" и бити изобличени због окружења звијезде која "одашиље" те сигнале, а све то може учинити сигнал превише слабим да би био препознат са Земље. Ова појава, позната као "свемирска тишина", могла би објаснити зашто још увијек нисмо успјели да детектујемо јасне и препознатљиве сигнале од ванземаљских цивилизација.
Ово истраживање не искључује могућност да ванземаљски облици живота постоје и да покушавају успоставити контакт, али указује на то да су тренутне технологије недовољне да препознају сигнале који долазе из врло удаљених свемирских система. Такви "сигнали замагљују" неприродни увјети у свемиру, а ово истраживање доноси нова сазнања о томе зашто научници и даље остају у потрази за ванземаљским интелигенцијама.
Тим са Института СЕТИ дошао је до ових закључака анализом радио-сигнала са свемирских летјелица у Сунчевом систему и примјеном тих података на окружења удаљених звијезда. Иако истраживање оставља могућност за потенцијални контакт са ванземаљцима, поставља се питање да ли ћемо икада бити у могућности да препознамо њихове покушаје комуникације.
Најновије
Најчитаније
15
03
14
59
14
56
14
41
14
26
Тренутно на програму