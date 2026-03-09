Logo
САД евакуисале конзулат у Турској

Амбасада САД у Анкари позвала је америчке држављане да не путују у југоисточну Турску, а оне који су већ тамо да одмах напусте то подручје, усљед ризика од терористичких напада.

- Не путујте у југоисточну Турску због ризика од тероризма и оружаног сукоба. Постоји повећан ризик од антизападних, посебно антиамеричких или антиизраелских осјећања - наводи се у саопштењу амбасаде.

У саопштењу се упозорава да постоји стална пријетња од напада терористичких група.

Амбасада је објавила да је Стејт департмент наредио америчким службеницима и члановима њихових породица да напусте Генерални конзулат у Адани због безбједносних ризика.

Турска распоредила шест авиона Ф-16 и противваздушну одбрану на сјеверни Кипар

Турска је данас распоредила шест борбених авиона Ф-16 и системе противваздушне одбране на сјеверни Кипар како би побољшала безбједност турске заједнице усред рата у Ирану, саопштило је министарство обране, додајући да ће Анкара подузети додатне мјере ако буде потребно.

нафтовод дружба

Свијет

Спријечена саботажа на главном нафтоводу према Турској

Европске силе задњих су дана повећале своју војну присутност на етнички подијељеном острву, након што је ирански дрон за који безбједносни званичници вјерују да га је испалио Хезболах, савезник Ирана у Либанону, прошле седмице погодио британску авионску базу Акротири на Кипру.

Јачање безбједности самопроглашене државе

"У контексту најновијих догађаја у нашој регији, шест борбених авиона Ф-16 и система противваздушне одбране распоређени су од данас у Турској Републици Сјеверном Кипру", саопштило је министарство, додајући да је то дио поступног планирања јачања безбједности самопроглашене државе.

илу-турска-01112025

Свијет

Огласила се Турска након инцидента са балистичком ракетом

"Као резултат процјена које ће се провести зависно о развоју догађаја, буде ли потребно предузимаће се додатне мјере", додаје се. Турска не признаје међународно признату грчко-кипарску државу, чланицу Европске уније, на југу острва и једина је земља која признаје турско-кипарску државу на сјеверу.

Прошле седмице, одбрамбене снаге НАТО-а обориле су балистичку ракету испаљену из Ирана у турски ваздушни простор, у значајној ескалацији америчко-израелског рата против Ирана који се проширио на ширу регију.

Чланица НАТО-а Турска у суботу је упозорила Иран да не испаљује више ракета према њој. Такође је критиковала европско распоређивање на Кипру као потезе који ризикују увлачење острва у сукоб.

