Хегсет: Операција "Епски бијес" тек почиње, Иран ће се предат

Операције Сједињених Држава у Ирану тек почињу, рекао је амерички министар одбране Пит Хегсет у интервјуу за емисију "60 минута" на CBS News.
- Иранска морнарица углавном више не постоји. Дакле, њихова способност да пројектују било какву моћ у тој области у поморском смислу се смањује и биће све мање. Ово је само почетак - рекао је Хегсет, преноси Јерусалем пост.
Навео је да су капацитети САД огромни у поређењу са онима које имају Иран.
- И искрено, када спојите наше ратно ваздухопловство са ратно ваздухопловством Израелских одбрамбених снага, то су двије најмоћније ратно ваздухопловне снаге на свијету - навео је Хегсет.
Прошле недјеље, Хегсет је тврдио да ће САД и Израел ускоро имати потпуну "неспорну" контролу над иранским ваздушним простором.
Премијер Израела Бенјамин Нетанјаху поновио је исту изјаву касније те недјеље.
На питање да ли је операција "Епски бијес" била опортунистичка или ју је инсистирао Израел, Хегсет је рекао да су "САД увијек контролисали ток догађаја око тога да ли ћем ићи или не. И на крају крајева, да бисмо унапијредили америчке интересе и заштитили америчке животе".
- Мислим да је велики дио те дискусије глуп и академски. Они (ирански режим) нас убијају већ 48 година, 47 година. Имају несмањене нуклеарне амбиције - рекао је Хегсет.
Додао је да након што су Израел и САД "уништили" нуклеарни програм Ирана у јуну 2025. године, вејрује да је Иран требало да дође на преговоре тада, "а нису".
- Побринућемо се да се њихове нуклеарне амбиције никада не остваре - изјавио је Хегсет.
На питање које опције САД тренутно разматрају против Ирана, Хегсет није дао јасан одговор, иако је објаснио да "не говорите непријатељу, не говорите штампи, никоме не говорите каква би била ваша ограничења у операцији".
- Спремни смо да идемо колико год је потребно да бисмо били успјешни. Боримо се да побиједимо. Ово је рат. Ово је сукоб. Ово је довођење вашег непријатеља на кољена. Да ли ће одржати церемонију на Техеранском тргу и предати се, то зависи од њих - рекао је Хегсет.
Даље, поновио је недавну изјаву америчког предсједника Доналда Трампа да неће бити споразума са Ираном осим о "безусловној предаји".
- Ми постављамо услове - додао је Хегсет, напомињући да САД још увијек нису ни започеле велике напоре операције "Епски бијес".
- Знаћемо када неће бити способни да се боре. Доћи ће до тачке у којој неће имати другог избора него да то ураде. Предаће се. САД „прате све - каже Хегсет, мислећи на извјештаје да је Русија Ирану достављала обавјештајне податке о америчкој имовини од почетка операција, укључујући ратне бродове и авионе.
- Имамо најбоље обавјештајне податке на сијвету. Свесни смо ко са ким разговара, зашто разговарају са њима, колико те информације могу бити тачне и како то укључујемо у наше борбене планове - потврдио је Хегсет.
Додао је да Трамп има "невјероватан таленат да зна како да ублажи те ризике" и да се све што не би требало да се дешава, јавно или иза затворених врата, рјешава.
Упркос могућој опасности, Хегсет је рекао да САД раде на ублажавању жртава гдје год је то могуће, али да се "овакве ствари не дешавају без жртава"..
- Али то нас нимало не слаби. То нам учвршћује кичму и нашу одлучност да кажемо да је ово борба коју ћемо завршити. Једини који треба да буду забринути у овом тренутку су Иранци који мисле да ће преживјети - закључио је Хегсет.
