Сијарто: Одмах укинути забрану испорука руских енергената

Извор:
СРНА
09.03.2026
11:33
Коментари:0
ЕУ треба одмах да укине забрану испоруке енергената из Русије како би се избјегло повећање цијена у Европи због ескалације ситуације на Блиском истоку, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
- У тренутној ситуацији, Брисел треба одмах да предузме мјере како би спријечио нагли раст цијена у Европи у свим областима - истакао је Сијарто у видео-снимку објављеном на друштвеним мрежама.
Сијарто је упозорио да је ескалација на Блиском истоку довела до несташице нафте у Европи.
