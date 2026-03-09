Logo
Сијарто: Одмах укинути забрану испорука руских енергената

Извор:

СРНА

09.03.2026

11:33

Коментари:

0
Фото: АТВ

ЕУ треба одмах да укине забрану испоруке енергената из Русије како би се избјегло повећање цијена у Европи због ескалације ситуације на Блиском истоку, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

- У тренутној ситуацији, Брисел треба одмах да предузме мјере како би спријечио нагли раст цијена у Европи у свим областима - истакао је Сијарто у видео-снимку објављеном на друштвеним мрежама.

Сијарто је упозорио да је ескалација на Блиском истоку довела до несташице нафте у Европи.

