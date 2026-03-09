Logo
Large banner

Поплаве на сјеверу Аустралије: Крокодили "свуда", масовна евакуација људи

Извор:

Танјуг

09.03.2026

09:51

Коментари:

0
Поплаве на сјеверу Аустралије: Крокодили "свуда", масовна евакуација људи
Фото: Пекселс

Власти аустралијске савезне територије Сјеверне територије упозориле су данас (9.марта) становништво да су крокодили "практично свуда" због великих поплава изазваних обилним падавинама, док службе за ванредне ситуације евакуишу становнике из више угрожених заједница, саопштила је полиција.

Локална полиција Сјеверне територије упозорила је грађане да се клоне ријека и поплављених подручја, пошто су обилне кише изазвале изливање ријека и поплавиле велике површине, због чега су крокодили постали знатно активнији и опаснији него иначе.

Крокодила има свуда

Вршилац дужности команданта полиције Сјеверне територије Шон Гил изјавио је да крокодила има практично свуда у погођеним областима.

"Крокодила има буквално свуда. Молимо вас да не улазите у воду. Порука је потпуно јасна", рекао је Гил, преноси аустралијски портал "News".

Он је упозорио да су ријеке брзе и опасне, али и да су управо у таквим условима крокодили најактивнији.

"Имали смо дојаве да људи пливају у ријекама. Моја порука је врло јасна, молим вас да то не радите", рекао је Гил.

Снажне кише

Сјеверну територију посљедњих дана погађају снажне кише, а град Кетрин у унутрашњости земље суочио се са најтежим поплавама у готово 30 година.

Помоћник комесара полиције Тревис Вурст упозорио је становнике Кетрина да не предузимају непромишљене потезе попут скакања у воду.

"Присуство великих крокодила учиниће вам живот веома тешким", рекао је Вурст, преноси Тан‌југ.

У ријетко насељеној Сјеверној територији процјењује се да живи око 100.000 слатководних и морских крокодила.

Евакуисано 1.000 људи

Полиција је до сада евакуисала више од 1.000 људи, користећи авионе и хеликоптере како би стигла до удаљених заједница.

Шефица владе Сјеверне територије Лија Финокијаро изјавила је да је у току "масовна операција евакуације".

Због поплава затворене су школе, док су многе куће и предузећа остали без електричне енергије.

"Ово је изузетно тежак, стресан и срцепарајући период за нашу заједницу", рекла је Финокијаро.

Подијели:

Тагови :

Аустралија

krokodil

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово се чекало: Шта Револуционарна гарда каже о новом ајатолаху?

Свијет

Ово се чекало: Шта Револуционарна гарда каже о новом ајатолаху?

57 мин

0
Чланови Предсједништва код папе Лава

БиХ

Чланови Предсједништва код папе Лава

1 ч

0
Маскирани нападач упао у ресторан и ранио градоначелника арапског града, објављен и снимак

Свијет

Маскирани нападач упао у ресторан и ранио градоначелника арапског града, објављен и снимак

1 ч

0
Пада цијена злата

Економија

Пада цијена злата

1 ч

0

Више из рубрике

Ово се чекало: Шта Револуционарна гарда каже о новом ајатолаху?

Свијет

Ово се чекало: Шта Револуционарна гарда каже о новом ајатолаху?

57 мин

0
Маскирани нападач упао у ресторан и ранио градоначелника арапског града, објављен и снимак

Свијет

Маскирани нападач упао у ресторан и ранио градоначелника арапског града, објављен и снимак

1 ч

0
Експлозија у синагоги у Белгији

Свијет

Експлозија у синагоги у Белгији

1 ч

0
Иранска ракета Корамшар-4

Свијет

Ракета ка НАТО земљи запалила планету, ако се споје ова 3 фронта, то је 3. свјетски рат

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

42

Умрла Мила Моралић

10

35

Од лажне ковид потврде до срамног отказивања концерта: Ово су скандали Тонија Цетинског

10

25

Ужас у Никшићу: Мајка и отац злостављали малољетно дијете

10

13

Пијан вриштао и викао, па ухапшен

10

12

Четири уређаја, једна рата - све за 106,25 КМ мјесечно

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner