Поплаве на сјеверу Аустралије: Крокодили "свуда", масовна евакуација људи

Извор:
Танјуг
09.03.2026
09:51
Коментари:0
Власти аустралијске савезне територије Сјеверне територије упозориле су данас (9.марта) становништво да су крокодили "практично свуда" због великих поплава изазваних обилним падавинама, док службе за ванредне ситуације евакуишу становнике из више угрожених заједница, саопштила је полиција.
Локална полиција Сјеверне територије упозорила је грађане да се клоне ријека и поплављених подручја, пошто су обилне кише изазвале изливање ријека и поплавиле велике површине, због чега су крокодили постали знатно активнији и опаснији него иначе.
Вршилац дужности команданта полиције Сјеверне територије Шон Гил изјавио је да крокодила има практично свуда у погођеним областима.
"Крокодила има буквално свуда. Молимо вас да не улазите у воду. Порука је потпуно јасна", рекао је Гил, преноси аустралијски портал "News".
Он је упозорио да су ријеке брзе и опасне, али и да су управо у таквим условима крокодили најактивнији.
"Имали смо дојаве да људи пливају у ријекама. Моја порука је врло јасна, молим вас да то не радите", рекао је Гил.
Сјеверну територију посљедњих дана погађају снажне кише, а град Кетрин у унутрашњости земље суочио се са најтежим поплавама у готово 30 година.
Помоћник комесара полиције Тревис Вурст упозорио је становнике Кетрина да не предузимају непромишљене потезе попут скакања у воду.
"Присуство великих крокодила учиниће вам живот веома тешким", рекао је Вурст, преноси Танјуг.
У ријетко насељеној Сјеверној територији процјењује се да живи око 100.000 слатководних и морских крокодила.
Полиција је до сада евакуисала више од 1.000 људи, користећи авионе и хеликоптере како би стигла до удаљених заједница.
Шефица владе Сјеверне територије Лија Финокијаро изјавила је да је у току "масовна операција евакуације".
Због поплава затворене су школе, док су многе куће и предузећа остали без електричне енергије.
"Ово је изузетно тежак, стресан и срцепарајући период за нашу заједницу", рекла је Финокијаро.
Свијет
57 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму