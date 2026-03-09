Logo
У језивом пожару погинула 41 особа: Градоначелник на списку осумњичених

СРНА

СРНА

09.03.2026

11:59

У језивом пожару погинула 41 особа: Градоначелник на списку осумњичених
Фото: Tanjug/AP/Valle/Keystone/Alessandro della

Швајцарски тужиоци проширили су истрагу о пожару у бару у којем је погинула 41 особа, углавном тинејџери, и додали су градоначелника Кран-Монтане Николу Фера на списак осумњичених.

Феро је именован као оптужени у једном од тужилачких докумената у које је Ројтерс имао увид, а којим га позивају на испитивање 13. априла.

Он раније је признао да је општина пропустила више годишњих безбједносних провјера.

Швајцарско тужилаштво у кантону Вале потврдило је Ројтерсу да су нове особе стављене под истрагу у случају који укључује сумњиве злочине, укључујући убиство из нехата, без њиховог имена.

Пожар који је захватио бар "Констеласион" током дочека Нове године једна је од најгорих катастрофа у модерној швајцарској историји и тестирао је односе са сусједном Италијом, која је у пожару изгубила шесторо својих држављана.

Велики број младих људи је и даље хоспитализован због опекотина.

Трагедија је утицала и на уносни туристички сектор. Богати град Кран-Монтана је популаран међу француским, италијанским и америчким туристима и добро је познат и по својим сунчаним скијалиштима окренутим ка југу и по голф теренима.

Истрага тужилаштва је првобитно била усмјерена на француске власнике барова који су и даље под истрагом. Истрага је проширена крајем јануара и обухватила је садашњег и бившег локалног званичника.

Власници барова Жак и Џесика Морети изразили су тугу због пожара и рекли да ће сарађивати са истрагом. У случају да буду проглашени кривима могли би се суочити са максималном казном од четири и по године затвора.

