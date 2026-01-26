26.01.2026
Родитељи конобарице која је била у центру смртоносног пожара у швајцарском бару открили су да њихова кћерка никада није требало да ради у бару у којем је и страдала. Жером и Астрид Панине кажу да се и даље боре да схвате како је њихова кћерка Сијан (Cyane) завршила у подруму бара „Ле Констелејшн“ (Le Constellation) у раним јутарњим часовима Нове године, гдје је у пожару погинуло 40 људи, а више од 100 је повријеђено.
Говорећи у свом дому у Сету (Sète), на југу Француске, овај брачни пар рекао је да је надимак „Ла фиј ау каск“ („дјевојка са кацигом“) неправедно свео њихову кћерку на симбол катастрофе. Иако је Сијан наводно слиједила упутства једног од власника бара како би „покренула атмосферу“, њени родитељи тврде да је на окрутни начин претворена у жртвено јагње.
Њена мајка Астрид (64) изјавила је за „Дејли мејл“ да је Сијан била спонтана и да је посједовала љепоту која је превазилазила физички изглед.
„Она ју је утјеловљавала. Вјеровала је људима без икакве сумње. За то је платила највишу цијену — својим животом“, рекла је Астрид.
Сијан Панине (24) отпутовала је у алпско одмаралиште крајем новембра како би радила сезонски посао. Ујутро уочи Нове године започела је смјену у гурманском ресторану са бургерима, који је био у власништву истог пара, прије него што је касније тог дана послата у бар „Ле Констел“.
Већи дио ноћи била је распоређена у приземљу, гдје је дочекивала госте и усмјеравала их ка столовима, уз наводну минималну потрошњу од око 900 фунти. Многи од тих гостију упућивани су у подрум, који је власник Жак Морети реновирао 2015. године, када је бар проширен из обичног кафића у ноћни клуб. Том приликом, како се наводи, степениште које води у подрум сужено је са три метра на свега један.
Сијан је и даље била на спрату када је, недуго након један сат иза поноћи 1. јануара, замољена да сиђе у подрум како би помогла колегама око велике наруџбе шампањца, пише „Сан“ (The Sun). Према исказима датим истражитељима, Џесика Морети ју је охрабрила да „покрене атмосферу“ тако што ће ставити кацигу — реквизит који се, како се тврди, редовно користио у бару — док су остали запослени носили маске Гаја Фокса и убацивали прскалице у боце шампањца.
Снимци из посљедњих тренутака приказују Сијан како сједи на раменима 27-годишњег бармена Матијеа Обрана (Matthieu Aubrun). Госпођа Морети види се на зачељу групе како снима у тренутку када, према наводима, први пламенови избијају на плафону изнад Сијан. Заслијепљена визиром кациге, чини се да Сијан није била свјесна опасности која се надвијала изнад њих.
У року од неколико секунди ватра се проширила преко изолационе пјене на плафону. Музика је наставила да свира, а драгоцјени тренуци су изгубљени прије него што су људи схватили да морају да бјеже. Више особа истовремено је покушало да изађе уз уско степениште, што је довело до кобног „уског грла“. Вјерује се да су други, укључујући и Сијан, покушали да побјегну кроз други излаз, за који се касније испоставило да је био закључан. Њени родитељи тврде да су врата била затворена како би се спријечио улазак гостију који нису платили.
„Да су врата била отворена, можда не би било смртних случајева“, рекао је Сијанин отац Жером.
Родитељи наводе да сугестије како је њихова кћерка на било који начин изазвала пожар додатно продубљују њихову тугу, посебно јер се власници бара суочавају са кривичном истрагом због убиства из нехата. Жак Морети налази се у притвору, док је његова супруга на слободи уз надзор. Уколико буду осуђени, пријети им казна затвора до 20 година.
Панинеови такође одбацују тврдње породице Морети да је Сијан била „као дио породице“, истичући да није имала уговор о раду, да се жалила на исцрпљеност и да никада није прошла безбједносну обуку.
„Не могу да прихватим да се моја кћерка памти само као дјевојка са кацигом“, поручио је Жером.
Родитељи су раније тврдили и да је излаз за нужду у бару намјерно био закључан као мјера смањења трошкова.
Швајцарски истражитељи настављају да анализирају транскрипте испитивања, снимке надзорних камера и безбједносну документацију, док се кривична истрага о овој катастрофи додатно проширује.
