Одбијен контранапад кијевских снага; "Украјинци су збрисани"

Извор:

Агенције

26.01.2026

08:41

Коментари:

0
Одбијен контранапад кијевских снага; "Украјинци су збрисани"
Фото: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Дронови групе "Исток" спријечили су контранапад украјинских оружаних снага у Запорошкој области, саопштило је Министарство одбране Русије.

У нападу су уништени оклопни транспортери М113 и ФВ-103, аутомобилска техника и људство.

Украјинци збрисани у Сумској области

Ракетни систем БМ-21 "град" уништио је групу украјинске пјешадије у Сумској области, саопштило је Министарство одбране Русије.

Употребљено оружје "мста С"

Артиљерија групе "Исток" извела је напад артиљеријским оружје "мста С" на упоришта Оружаних снага Украјине у Запорошкој области, наводе из Министарства.

Током ноћи оборено 40 украјинских дронова изнад руских области

Руски ПВО системи пресрели су и уништили 40 украјинских дронова авионског типа изнад руских области, саопштило је Министарство одбране Русије.

Изнад Краснодарског краја оборена су 34 дрона, изнад Азовског мора – четири, изнад Брјанске области – један и изнад Калушке области – један дрон, додаје се у саопштењу.

Русија

Украјина

artiljerija

