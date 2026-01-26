Извор:
Дронови групе "Исток" спријечили су контранапад украјинских оружаних снага у Запорошкој области, саопштило је Министарство одбране Русије.
У нападу су уништени оклопни транспортери М113 и ФВ-103, аутомобилска техника и људство.
Ракетни систем БМ-21 "град" уништио је групу украјинске пјешадије у Сумској области, саопштило је Министарство одбране Русије.
Артиљерија групе "Исток" извела је напад артиљеријским оружје "мста С" на упоришта Оружаних снага Украјине у Запорошкој области, наводе из Министарства.
Руски ПВО системи пресрели су и уништили 40 украјинских дронова авионског типа изнад руских области, саопштило је Министарство одбране Русије.
Изнад Краснодарског краја оборена су 34 дрона, изнад Азовског мора – четири, изнад Брјанске области – један и изнад Калушке области – један дрон, додаје се у саопштењу.
