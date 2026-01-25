Logo
Large banner

Французи испоручили Кијеву дронове: Могу да пређу и до 500 километара

25.01.2026

20:54

Коментари:

0
Французи испоручили Кијеву дронове: Могу да пређу и до 500 километара

Француска компанија "ЕОС технолоџи" испоручила је Украјини неколико ударних дронова који могу да пређу раздаљину до 500 километара.

Дронови "Родер" могу да носе терет до четири килограма и лете брзином од 100 километара на час пет сати, јавио је АФП.

Операторима су потребна три минута да катапултирају такве дронове.

Према ријечима предсједника компаније "ЕОС технолоџи" Жан-Марка Зулијанија, ови дронови се могу користити и за извиђачке мисије и као дронови-камиказе.

Француска компанија "Алта арес" производи дронове-пресретаче за Украјину и обезбјеђује им софтвер.

Према ријечима портпарола компаније, ово је омогућило повећање удјела успјешних пресретања са 30 на 65 одсто.

"Фајненшел тајмс" је раније објавио да је француски произвођач аутомобила "Рено" постигао договор са одбрамбеном компанијом "Туржис гајар" о производњи дронова за Украјину.

Производња ће бити организована у два производна погона "Реноа" уз подршку француског Министарства одбране.

Француска Влада је у јуну 2025. године позвала произвођаче аутомобила и одбрамбене компаније у земљи да успоставе сарадњу за производњу дронова.

Подијели:

Тагови:

Украјина

Русија

dron

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Економист": Западне лидере чека усамљена година и самотан свијет

Економија

"Економист": Западне лидере чека усамљена година и самотан свијет

4 ч

0
Преполовиће царине? "Мајка свих споразума" надохват руке

Економија

Преполовиће царине? "Мајка свих споразума" надохват руке

4 ч

0
Грађани

БиХ

Паралелни свјетови у БиХ: Сит гладног не разумије

5 ч

0
САД на ивици катастрофе: Двије особе умрле, 800.000 људи без струје

Свијет

САД на ивици катастрофе: Двије особе умрле, 800.000 људи без струје

5 ч

2

Више из рубрике

САД на ивици катастрофе: Двије особе умрле, 800.000 људи без струје

Свијет

САД на ивици катастрофе: Двије особе умрле, 800.000 људи без струје

5 ч

2
Војска на ногама, копају се ровови, подижу се утврђења: Да ли пријети нови сукоб?

Свијет

Војска на ногама, копају се ровови, подижу се утврђења: Да ли пријети нови сукоб?

5 ч

0
Амерички медији: Ово је била једна од тема преговора, Русија одбила то "рјешење"

Свијет

Амерички медији: Ово је била једна од тема преговора, Русија одбила то "рјешење"

6 ч

0
"Трамп је добио позив да посјети Русију": Хоће ли у Москву?

Свијет

"Трамп је добио позив да посјети Русију": Хоће ли у Москву?

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

14

Душан Мандић проглашен за МВП финала

22

10

Киша и јак вјетар направили пуно проблема: Улице под водом, оборена стабла; Екипе на терену

21

59

Централне вијести АТВ-а, 25.01.2026.

21

59

"Играли смо против свих, и против судија!" Милан Глушац послије европске титуле српских ватерполиста

21

53

Додик честитао злато ватерполистима: Република Српска се радује с вама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner