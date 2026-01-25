Французи испоручили Кијеву дронове: Могу да пређу и до 500 километара

25.01.2026
20:54
Коментари:0
Француска компанија "ЕОС технолоџи" испоручила је Украјини неколико ударних дронова који могу да пређу раздаљину до 500 километара.
Дронови "Родер" могу да носе терет до четири килограма и лете брзином од 100 километара на час пет сати, јавио је АФП.
Операторима су потребна три минута да катапултирају такве дронове.
Према ријечима предсједника компаније "ЕОС технолоџи" Жан-Марка Зулијанија, ови дронови се могу користити и за извиђачке мисије и као дронови-камиказе.
Француска компанија "Алта арес" производи дронове-пресретаче за Украјину и обезбјеђује им софтвер.
Према ријечима портпарола компаније, ово је омогућило повећање удјела успјешних пресретања са 30 на 65 одсто.
"Фајненшел тајмс" је раније објавио да је француски произвођач аутомобила "Рено" постигао договор са одбрамбеном компанијом "Туржис гајар" о производњи дронова за Украјину.
Производња ће бити организована у два производна погона "Реноа" уз подршку француског Министарства одбране.
Француска Влада је у јуну 2025. године позвала произвођаче аутомобила и одбрамбене компаније у земљи да успоставе сарадњу за производњу дронова.
