САД на ивици катастрофе: Двије особе умрле, 800.000 људи без струје

Извор:
Агенције
25.01.2026
19:12
Коментари:2
Двоје људи је умрло од хипотермије, а скоро 800.000 домаћинстава у Сједињеним Америчким Државама је без струје док огромна зимска олуја угрожава око 180 милиона људи у укупно 37 савезних држава, што је више од половине становништва САД.
Двије особе су преминуле од хипотермије у округу Кадо у америчкој савезној држави Луизијана, саопштио је државни Завод за здравље.
🇺🇸 #USA – #Washington— #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) January 25, 2026
The capital is under a snow siege ❄️ as Winter Storm Fern reaches its peak today, Sunday.
•Air travel: All flights at Ronald Reagan National Airport canceled.
•Roads: Snow and ice accumulation is paralyzing traffic, with warnings of power outages.… pic.twitter.com/0n0ki2rNcT
Готово 200 милиона људи у 37 савезних држава је под зимским упозорењима, док је у 23 државе од југа до сјевероистока проглашено ванредно стање, преноси НБЦ Њуз.
Свијет
Стиже смртоносна олуја! Проглашено ванредно стање, продавнице опустошене, нижу се упозорења
У опасностима од олује посебно су погођене државе Алабама, Џорџија, Кентаки, Мичиген, Њујорк, Сјеверна Каролина, Охајо, Тенеси, Тексас и Вирџинија.
Метеоролог Џош Ваис из америчке Националне управе за океане и атмосферу оценио је да је олуја "јединствена" због свог распона од 3.200 километара и екстремно ниских температура које доноси.
#weather #winter #Snowfall #blizzard: USA's monster winter storm has has ice, snow, wind chill temperatures down to -55° F, dangerous driving conditions, etc. Here's how the storm developed in 3 days. Be careful. Stay warm! 🙏📷@NOAA https://t.co/XmT9bEww69 pic.twitter.com/67DlOX3aP0— USAS 🇺🇸🇺🇦🇪🇺 (@USAS_WW1) January 25, 2026
Само данас, више од 10.000 летова је отказано што је највећи број отказаних летова од ковид пандемије, а највише отказивања забиљежено је у граду Шарлот у Сјеверној Каролини и у Атланти, док су сви летови на Роналд Реган аеродрому у Вашингтону су отказани.
Опасне хладноће захватиле су већи дио централних и источних дијелова САД, са температурама од минус 20 до минус 30 степени.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
20
28
20
15
20
07
20
00
19
45
Тренутно на програму