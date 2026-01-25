Logo
САД на ивици катастрофе: Двије особе умрле, 800.000 људи без струје

Извор:

Агенције

25.01.2026

19:12

Коментари:

2
Фото: Tanjug / AP / Matt Rourke

Двоје људи је умрло од хипотермије, а скоро 800.000 домаћинстава у Сједињеним Америчким Државама је без струје док огромна зимска олуја угрожава око 180 милиона људи у укупно 37 савезних држава, што је више од половине становништва САД.

Двије особе су преминуле од хипотермије у округу Кадо у америчкој савезној држави Луизијана, саопштио је државни Завод за здравље.

Готово 200 милиона људи у 37 савезних држава је под зимским упозорењима, док је у 23 државе од југа до сјевероистока проглашено ванредно стање, преноси НБЦ Њуз.

Снијег Олуја Америка

Свијет

Стиже смртоносна олуја! Проглашено ванредно стање, продавнице опустошене, нижу се упозорења

У опасностима од олује посебно су погођене државе Алабама, Џорџија, Кентаки, Мичиген, Њујорк, Сјеверна Каролина, Охајо, Тенеси, Тексас и Вирџинија.

Метеоролог Џош Ваис из америчке Националне управе за океане и атмосферу оценио је да је олуја "јединствена" због свог распона од 3.200 километара и екстремно ниских температура које доноси.

Само данас, више од 10.000 летова је отказано што је највећи број отказаних летова од ковид пандемије, а највише отказивања забиљежено је у граду Шарлот у Сјеверној Каролини и у Атланти, док су сви летови на Роналд Реган аеродрому у Вашингтону су отказани.

Опасне хладноће захватиле су већи дио централних и источних дијелова САД, са температурама од минус 20 до минус 30 степени.

