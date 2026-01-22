Logo
Олуја "Хари" коси све пред собом: Грчка разорена, има мртвих

Информер

22.01.2026

09:18

Олуја "Хари" погодила Грчку
Фото: Танјуг/АП

Снажна олуја Хари захватила је велики дио централног и западног Медитерана, остављајући за собом људске жртве, поплаве, огромну материјалну штету и озбиљне поремећаје у саобраћају. Најтеже посљедице забиљежене су у Грчкој, Италији, Шпанији и на Малти.

У Грчкој су двије особе изгубиле живот услед обилних падавина које су изазвале бујичне поплаве у Атини и другим деловима земље. Једна жена страдала је у јужном атинском предграђу Глифада, када ју је ударио аутомобил који је однела снажна бујица, потврдили су званичници ватрогасне службе.

Раније током дана, припадник обалске страже погинуо је у луци на Пелопонезу, у јужној Грчкој, након што је пао у море док је покушавао да веже мањи чамац. Узбуркано море и снажни таласи однели су га у воду, саопштиле су надлежне службе.

Туча навијача уочи меча Малме — Звезда

Фудбал

Хаос уочи меча Малме — Звезда: Сукоб Делија с домаћим навијачима

Ватрогасци у Атини примили су стотине позива грађана због испумпавања воде из поплављених кућа, подрума и пословних објеката, док су поједине саобраћајнице биле привремено непроходне. Метеоролози упозоравају да се олуја током наредног дана помјера ка источним деловима земље, уз могућност нових проблема.

Најдраматичнија ситуација ван Грчке забиљежена је на југу Италије, гдје је олуја Хари најтеже погодила Сицилију, Калабрију и Сардинију.

У бројним приобалним градовима море је пробило заштитне баријере и поплавило улице, док су локалне власти у више области спровеле превентивне евакуације због опасности од олујних таласа и бујичних поплава.

У области Катаније десетине породица морале су да напусте домове након продора мора у ниже дијелове града, док су на Еолским острвима снажни таласи улазили у луке и плавили приобална насеља. Италијанска Цивилна заштита издала је највиши степен упозорења за дијелове југа земље, затворене су школе, а кретање је ограничено у ризичним зонама.

Олују су пратили удари вјетра јачи од 120 километара на час, изузетно високи таласи и огромне количине кише у кратком временском периоду, што је изазвало клизишта, бујичне поплаве и прекиде у друмском, поморском и дијелу железничког саобраћаја.

policija njemacka

Свијет

Мушкарац преминуо у пуцњави: На улици видљиви трагови борбе

У Шпанији је олуја Хари највише проблема изазвала на сјевероистоку земље, посебно у Каталонији. У провинцији Ђирона и северним деловима Барселоне поплављена су пољопривредна подручја, пресјечени локални путеви и оштећена обала усљед снажног таласања мора.

Према локалним извјештајима, у појединим подручјима пало је више од 200 литара кише по квадратном метру у само 24 часа, а забиљежени су и смртни случајеви повезани са екстремним временским условима и саобраћајним инцидентима током невремена. Спасилачке службе имале су велики број интервенција.

На Балеарским острвима стање на мору било је изузетно тешко, због чега су поједине поморске линије обустављене, а луке привремено затворене.

На Малти је олуја донијела снажне ударе ветра и високе таласе, изазвавши стотине пријављених инцидената. Службе заштите и спасавања интервенисале су због обореног дрвећа, препрека на путевима, оштећених електричних инсталација и возила заглављених у поплављеним улицама.

Након проласка најјачег удара олује, власти су започеле процену штете и санацију посљедица, док се грађанима савјетује опрез због нестабилних временских прилика.

Виткоф стив

Свијет

Виткоф: Остало само једно питање, које се може ријешити

Иако се у појединим деловима Медитерана примјећује постепено слабљење олује, у јужној Италији и даље постоји опасност од јаког ветра, повремених пљускова и узбурканог мора. У Шпанији и Грчкој последице невремена се и даље санирају, уз значајну материјалну штету и поремећаје у свакодневном животу.

Олуја Хари је за свега два дана показала разорну снагу, остављајући за собом људске жртве и пустош широм Медитерана, док се погођене земље суочавају са дуготрајним опоравком.

(Информер)

