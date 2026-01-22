Ова 4 хороскопска знака доживјеће истинску срећу

Извор:
Млад Мјесец у Водолији у истом периоду додатно наглашава мотиве нових почетака, промјене приступа, храбријег уласка у односе и напуштања старих образаца привлачења истих типова партнера.
Сви ће на неки начин осјетити овај талас, али четири хороскопска знака посебно стоје на раскршћу. За њих фебруар 2026. може бити мјесец у којем долази до сусрета с особом која више није само још једна епизода, већ неко ко дубоко мијења слику о томе како љубав може изгледати.
Дјевице често приступају љубави као нечему што такође треба да буде функционално, смислено, логично и провјерљиво. Године у којима је опозиција из Риба тестирала ваше везе донијеле су много лекција: шта значи преузети превише одговорности, гдје сте бринули о другима, а занемаривали себе, и докле иде ваша толеранција.
Фебруар 2026. означава завршницу тог циклуса. Сатурн и Нептун напуштају опозицију према Дјевици и остављају за собом јаснију слику онога што више не долази у обзир. Улазак Венере у Рибе директно освјетљава поље партнерства и доноси људе који природно показују оно што сте до сада морали да "извлачите" из других: конкретност, континуитет и вољу за радом на односу.
У фебруару можете доживјети ситуације у којима стари критеријуми падају, а појављује се нова врста привлачности. Можда се појави особа која није "тип" на који сте навикли, али доноси мир, поштовање вашег ритма и спремност да слуша, умјесто да све пројектује на вас.
Пун Мјесец у Дјевици почетком марта наставља причу започету у фебруару. До тада већ можете имати јасан осјећај да ли је неко ко је ушао у ваш живот на трагу нечега стабилнијег или је само подсјетник на оно што више не желите. Кључ је у томе да себи допустите да вјерујете осјећају, а не само анализи.
Ваге су навикле да размишљају о односима, траже равнотежу, попуштају, преговарају и често спашавају везе које су одавно попуцале. У фебруару 2026. фокус се мијења: умјесто да спашавате, почињете да бирате.
Сатурн и Нептун на супротној страни Зодијака, у Овну, стављају под лупу поље партнерства и јасно показују гдје сте се годинама одрицали себе како би однос "преживио". Овај спој планета тражи да спојите идеал који имате у глави са реалном особом испред себе. То је тренутак у којем препознајете разлику између привлачности која тражи стално доказивање и односа у којем постоји узајамна одговорност и зрелост.
Улазак Венере у Рибе Вагама отвара простор за суптилније, емпатичне односе. Људи који улазе у ваш живот у овом периоду вјероватно неће долазити уз велику драматичност, већ са осјећајем олакшања. То може бити неко ко не игра игре, не тјера вас да нагађате и не користи вашу потребу за складом против вас.
Ако у наталној карти имате Сунце, Мјесец или подзнак у Ваги, фебруар 2026. може донијети врло конкретан тренутак препознавања: разговор, сусрет, поруку или ситуацију у којој схватате да више не желите да пристајете на "половичне" везе. Управо тај тренутак одлуке често је кључ за долазак особе која се не плаши ваше потребе за партнерством, већ је дијели с вама.
Шкорпије већ дуго знају шта значи трансформација кроз односе. Многи су се посљедњих година враћали старим причама, чистили кармичке везе, прекидали деструктивне обрасце и пролазили кроз фазе "све или ништа". Фебруар 2026. дјелује као тренутак када се унутрашњи рад почиње огледати у конкретним људима.
Венера у Рибама активира поље љубавне радости, креативности и спонтаности. То није енергија односа у којима морате да копате по туђим ранама да бисте се осјећали блиско. Нагласак се враћа на радост, инспирацију, заједничке интересе, креативне и духовне активности. Неке од најважнијих особа које можете упознати у овом периоду долазе управо кроз такве ситуације: радионице, музичке догађаје, умјетност, духовне кругове – мјеста гдје не морате да се кријете иза маске.
Сатурн-Нептун у Овну доноси и важну поруку Шкорпијама: учите да разликујете драматичну привлачност од оне праве, тихе стабилности.
Особа која се у фебруару појави можда неће "експлодирати" у вашем животу као претходне везе, али може донијети нешто много важније – осјећај сигурности, континуитета и зрелог суочавања с емоцијама.
За Шкорпије је ово период у којем сте спремнији да пустите контролу и признате себи да желите некога с ким можете бити рањиви без страха да ће то бити искоришћено. Управо ту се ствара простор да вам се неко заиста приближи.
Рибе највише од свих знакова разумију појам "сродне душе". Годинама сте можда сањали односе који ће бити дубљи, интензивнији и смисленији, али сте често наилазили на разочарење или ситуације у којима сте губили себе у туђим причама.
Фебруар 2026. за Рибе представља својеврсну прекретницу. Сатурн се сусреће с Нептуном, вашим владаром, и заједно отварају нови циклус на Овна. То је тренутак када се од вас тражи да своју сталну спремност да све разумијете и оправдате спојите с јаснијим границама и конкретним изборима. Истовремено, Венера пролази кроз Рибе и снажно појачава ваш лични сјај, привлачност и магнетичност.
Ако имате Сунце, Мјесец или подзнак у Рибама, људи које упознајете у овом периоду могу носити препознатљив "потпис": осјећај да вас не доживљавају као некога коме је потребна њихова помоћ или спасавање, већ као равноправну душу. То могу бити сусрети кроз креативни рад, исцјељивање, волонтирање, спиритуалне активности, али и сасвим свакодневне ситуације.
Посебност ове фазе је у томе што сте ви другачији: научили сте да кажете "не" односима који вас исцрпљују, што аутоматски мијења и тип људи који вам долазе. Када престанете да пристајете на компромисе који вас изнутра разарају, отвара се простор за везе у којима се осјећате виђено, а не потрошено. Фебруар 2026. за многе Рибе може бити управо тај преломни тренутак.
