Aвион са 335 путника слетио са писте, затворен аеродром

22.01.2026

08:47

Avion
Фото: Pexels

Авион на линији Магадан-Москва са 335 путника слетио је данас са писте приликом полијетања због техничког квара, саопштило је Далекоисточно транспортно тужилаштво Русије.

Како се наводи, нико није повријеђен, преноси РИА Новости.

"Данас је авион на писти, који је добијао на брзини и спремао се за полијетање на рути Магадан-Москва, исклизнуо са писте због техничког квара. У авиону је било 335 путника. Ниједан члан посаде нити путник није повријеђен", наводи се у саопштењу објављеном на Телеграму.

Виткоф стив

Свијет

Виткоф: Остало само једно питање, које се може ријешити

Због инцидента, аеродром Магадан је затворен, а лет из Магадана за Москву заказан је за сутра.

Канцеларија транспортног тужиоца у Магадану покренула је инспекцију поштовања закона о безбједности и операцијама ваздушног саобраћаја.

