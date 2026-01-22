Виткоф: Остало само једно питање, које се може ријешити

Извор:
СРНА
22.01.2026
08:42
Коментари:0
Значајан напредак остварен је када се ради о проналажењу рјешења за сукоб у Украјини и остало је само још једно питање, које се може ријешити, изјавио је Стивен Виткоф, специјални изасланик предсједника САД Доналда Трампа.
- Мислим да смо остварили велики напредак - рекао је Виткоф на маргинама Свјетског економског форума у Давосу.
Србија
Камион пробио заштитну ограду моста, дијелови расути на све стране
На питање у вези са изгледима за окончање сукоба у Украјини, Виткоф је одговорио да ће бити могуће да се то оствари.
- Мислим да смо свели све на једно питање и разговарали смо о његовом понављању, што значи да је рјешиво. Уколико обје стране желе да то ријеше, онда ћемо ријешити - истакао је Виткоф.
Најновије
Најчитаније
10
19
10
18
10
16
10
00
10
00
Тренутно на програму