Logo
Large banner

Камион пробио заштитну ограду моста, дијелови расути на све стране

Извор:

Телеграф

22.01.2026

08:40

Коментари:

0
Камион пробио заштитну ограду моста
Фото: Instagram/Screenshot

На Темеринском мосту, у смјеру ка насељу Клиса, данас се догодила саобраћајна незгода када је теретно возило, из за сада неутврђених разлога, ударило у заштитну ограду моста.

Од силине ударца, дијелови ограде и крхотине возила расути су у обје коловозне траке, што значајно отежава одвијање саобраћаја у овом дијелу града. Према првим информацијама са терена, на камиону је причињена знатна материјална штета, док се степен повреда возача још утврђује.

Haker

Регион

Серијски преварант лажним огласима варао грађане

Очекује се долазак надлежних служби које ће уклонити дијелове ограде и очистити пут како би се саобраћај нормализовао.

Подијели:

Тагови:

Temerin

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Земљотрес продрмао дио Србије током ноћи

Србија

Земљотрес продрмао дио Србије током ноћи

1 ч

0
Три хороскопска знака која срећу проналазе тек касније у животу

Занимљивости

Три хороскопска знака која срећу проналазе тек касније у животу

1 ч

0
Трамп на Форуму у Давосу

Свијет

Откривено шта би Трамп могао добити на Гренланду

1 ч

0
Срушио се кров тржног центра у Русији

Свијет

Срушио се кров тржног центра: Људи затрпани испод рушевина, има мртвих

1 ч

0

Више из рубрике

Земљотрес продрмао дио Србије током ноћи

Србија

Земљотрес продрмао дио Србије током ноћи

1 ч

0
Стигли су супер радари: Тешко уочљиви, снимају девет најчешћих прекршаја

Србија

Стигли су супер радари: Тешко уочљиви, снимају девет најчешћих прекршаја

15 ч

0
Ко је све био на сахрани мике алексића

Србија

На сахрани Мике Алексића и Дуле Савић, његова жена шокирала потезом

16 ч

0
Син убио мајку у породичној кући: Три пута био пред судом због насиља у породици

Србија

Син убио мајку у породичној кући: Три пута био пред судом због насиља у породици

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

00

Дише се на шкрге: Нездрав ваздух у више градова

10

00

Огласила се Јелена Карлеуша након што је пријавила Душка Тошића полицији

09

59

Снажна експлозија код Дервенте, на терену полиција и ватрогасци

09

59

Тешка несрећа у Бањалуци, више повријеђених

09

57

Пиромани током ноћи запалили шупу са сијеном

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner