Камион пробио заштитну ограду моста, дијелови расути на све стране

На Темеринском мосту, у смјеру ка насељу Клиса, данас се догодила саобраћајна незгода када је теретно возило, из за сада неутврђених разлога, ударило у заштитну ограду моста.
Од силине ударца, дијелови ограде и крхотине возила расути су у обје коловозне траке, што значајно отежава одвијање саобраћаја у овом дијелу града. Према првим информацијама са терена, на камиону је причињена знатна материјална штета, док се степен повреда возача још утврђује.
Очекује се долазак надлежних служби које ће уклонити дијелове ограде и очистити пут како би се саобраћај нормализовао.
