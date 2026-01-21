Logo
Син убио мајку у породичној кући: Три пута био пред судом због насиља у породици

Извор:

Курир

21.01.2026

13:34

Коментари:

0
Син убио мајку у породичној кући: Три пута био пред судом због насиља у породици
Фото: АТВ

У селу Рестелица, у општини Драгаш, догодило се тешко убиство, када је син убио мајку.

О случају убиства које се догодило на Косову и Метохији у општини Драгаш, рано јутрос обавијештено је Основно тужилаштво у Призрену.

Према извјештајима, сумња се да је мушкарац са иницијалима Ф. Б. одузео живот својој мајци Т. Б., употријебивши физичко насиље у њиховој породичној кући у овом селу.

Полицијска истрага о овом породичном убиству је у току.

Тијело убијене жене је послато на обдукцију у Институт за судску медицину у Приштини.

Против осумњиченог су раније вођена три поступка, а у сва три су донијете ослобађајуће пресуде.

Тужилаштво наводи да је Ф. Б., имао менталне поремећаје, и да је претходно био умијешан у три случаја породичног насиља.

- Један случај је вођен током 2024. године, док су два случаја вођена током 2021. године. За ове случајеве, Тужилаштво је предузело одговарајуће законске радње, подигло оптужнице и донијело осуђујуће пресуде - наводи се у саопштењу.

