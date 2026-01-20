Брат Немање Видића пронађен мртав

20.01.2026
22:16
Коментари:0
Брат фудбалера Немање Видића Душан пронађен је мртав.
Немања Видић, бивши фудбалер Манчестер јунајтеда, Звезде, Интера и Спартака и прослављени репрезентативац Србије није се оглашавао поводом породичне трагедије, преноси Блиц.
Душан је старији брат Немање Видића. Управо је уз њега Немања почео да тренира фудбал са седам година у локалном клубу Јединство Путеви у Ужицу.
Син је Драгољуба, пензионисаног радника ваљаонице бакра и Зоре, која је радила као банкарски службеник.
За разлику од Немање, Душан се није професионално бавио фудбалом на врхунском нивоу нити се експонирао у медијима.
