Брат Немање Видића пронађен мртав

20.01.2026

22:16

Брат Немање Видића пронађен мртав

Брат фудбалера Немање Видића Душан пронађен је мртав.

Немања Видић, бивши фудбалер Манчестер јунајтеда, Звезде, Интера и Спартака и прослављени репрезентативац Србије није се оглашавао поводом породичне трагедије, преноси Блиц.

Душан је старији брат Немање Видића. Управо је уз њега Немања почео да тренира фудбал са седам година у локалном клубу Јединство Путеви у Ужицу.

Син је Драгољуба, пензионисаног радника ваљаонице бакра и Зоре, која је радила као банкарски службеник.

За разлику од Немање, Душан се није професионално бавио фудбалом на врхунском нивоу нити се експонирао у медијима.

Хитна помоћ

Друштво

Нема више тек тако у Хитну помоћ! Стигла су нова правила

Nemanja Vidić

brat

Душан Видић

