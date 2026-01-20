Крмача опрасила 17 прасића, мачка Мица се на одваја од њих

Извор:
Крмача Маза прије десетак дана обрадовала је породицу Чолаковић из Горњег Душника - донијела им је чак 17 прасади.
Осим Мазе која сад брине о прасићима у чување принова укључила се и мачка Мица. Мица проводи доста времена са прасићима, мотри на њих, грије их својим тијелом, мази се и игра са њима.
Данило Чолаковић казао је да овог пута нису изненађени мачкиним понашањем, јер је то исто радила и прошле зиме.
"Мицу имамо двије године, а и исто тако је бринула о прасићима и прошле зиме. Имамо још четири мачке и ни једна то не ради, али ето Мица ради. Воли прасиће и пази их као да су њени мачићи. Она се и игра са њима и чак чини ми се да "глуми" прасе не би ли се огребала за мало млијека", каже Данило.
Задовољан је крмачом Мазом јер доноси велики број прасића, и што је важније, како каже, очува их.
"Она се праси два пута годишње. Прошли пут је опрасила 10 прасади, а прије две године опрасила је чак 18", додаје Данило, преноси Курир.
Чолаковићи у свом домаћинству у подножју Суве планине чувају бројне животиње. Имају још три крмаче, прасиће, пет коза и ускоро очекују и јариће.
