Крмача опрасила 17 прасића, мачка Мица се на одваја од њих

Извор:

Курир

20.01.2026

09:05

Коментари:

0
Крмача опрасила 17 прасића, мачка Мица се на одваја од њих
Фото: Printscreen/Instagram/Dobro jutro magazin

Крмача Маза прије десетак дана обрадовала је породицу Чолаковић из Горњег Душника - донијела им је чак 17 прасади.

Осим Мазе која сад брине о прасићима у чување принова укључила се и мачка Мица. Мица проводи доста времена са прасићима, мотри на њих, грије их својим тијелом, мази се и игра са њима.

Данило Чолаковић казао је да овог пута нису изненађени мачкиним понашањем, јер је то исто радила и прошле зиме.

"Мицу имамо двије године, а и исто тако је бринула о прасићима и прошле зиме. Имамо још четири мачке и ни једна то не ради, али ето Мица ради. Воли прасиће и пази их као да су њени мачићи. Она се и игра са њима и чак чини ми се да "глуми" прасе не би ли се огребала за мало млијека", каже Данило.

Ruža

Сцена

Преминула Сенка Велетанлић

Задовољан је крмачом Мазом јер доноси велики број прасића, и што је важније, како каже, очува их.

"Она се праси два пута годишње. Прошли пут је опрасила 10 прасади, а прије две године опрасила је чак 18", додаје Данило, преноси Курир.

Чолаковићи у свом домаћинству у подножју Суве планине чувају бројне животиње. Имају још три крмаче, прасиће, пет коза и ускоро очекују и јариће.

Коментари (0)
