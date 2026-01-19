Logo
Ухапшен убица Стефана Савића!

Извор:

Телеграф

19.01.2026

20:34

Ухапшен убица Стефана Савића!

Потпредсједник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да је Управа криминалистичке полиције, Одјељење за међународну оперативну полицијску сарадњу, обавјештена од стране Интерпола Мадрид, да је у Краљевини Шпанији лишен слободе Василије Гачевић, на основу наше међународне потјернице, расписане од Интерпола Београд, ради кривичног дјела тешко убиство у саизвршилаштву и тешко убиство у покушају.

"Управа криминалистичке полиције, Одјељење за међународну оперативну полицијску сарадњу је од стране Интерпола Мадрид обавијештена да је лишен слободе у Краљевини Шпанији Василије Гачевић рођен 23.09.2001. године у Београду, на основу наше међународне потјернице, расписане од Интерпола Београд, ради кривичног дјела тешко убиство у саизвршилаштву и тешко убиство у покушају.

стефан савић
стефан савић

Дана 25.02.2024. године, М.Д. и В.Г. дошли су до угоститељског објекта "Дорћолета" и након вербалне расправе са оштећеним Стефаном Савићем, В.Г. је извукао нож и тада је Стефан Савић почео да бјежи, али су га сустигли и задали му више удараца рукама и ногама у предјелу главе и тијела да би му затим В.Г. задао више убода ножем по тијелу и ногама усљед којих је оштећени Стефан Савић преминуо.

Stefan Savić

Хроника

Објављен нови узнемирујући снимак убиства Стефана Савића

Док су окривљени на улици ударали и ножем убадали оштећеног Стефана Савића, из кола је изашао оштећени Стефан Марковић који се ту случајно задесио и који је покушао да спријечи тучу али је том приликом В.Г. задао више убода ножем у предјелу ногу и грудног коша оштећеном Стефану Марковићу и задао му тешке тјелесне повреде.

Stefan Savić
Stefan Savić

Стефан Савић је био MMA борац и репрезентативац Србије" изјавио је Дачић.

(Телеграф)

