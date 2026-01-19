Logo
Србија је земља кошарке: Баба са балконом прецизна са кесом смећа

Курир

19.01.2026

Србија је земља кошарке: Баба са балконом прецизна са кесом смећа
Фото: Printscreen/Facebook

Чини се да смо већ све видјели у градској свакодневици, али овај призор је надмашио сва очекивања - жена са терасе прецизно баца кесу смећа право у контејнер, остављајући пролазнике у потпуној невјерици.

Видео, који се шерује на друштвеним мрежама, показује како жена стоји на тераси, а потом са другог спрата баца кесу са смећем право у контејнер.

Иначе, овај снимак стар је четири године и настао је у Лазаревцу, али је ових дана поново актуелан на друштвеним мрежама гдје се масовно дели.

Видео је тада постао хит на друштвеним мрежама, а баку су у коментарима упоредили и са српским кошаркашем Јокићем.

Корисници друштвених мрежа ни сада нису могли да сакрију невјерицу.

- Србија је ипак земља кошарке - наводи се у опису видео-снимка.

eu evropska unija

Свијет

"Двије Европе" пред Трампом: Раздор ЕУ због Греналнда

Многи су се дивили због прецизности, а са друге стране и чудили због начина на који одлаже смеће.

- Без коске, одмах у репрезентацију - наводи се у једном од коментара.

Било је и оних који су осудили ово.

- Ово је неваспитање - написала је једна корисница.

