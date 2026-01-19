Милош Тимотијевић оштар након смрти Мике Алексић

Мика Алексић преминуо је јуче, 18. јануара 2026. године, у свом дому у Београду, након дуге и тешке болести.

Како се наводи, преминуо је од рака дебелог цријева.

Милош Тимотијевић је сада на друштвеним мрежама објавио слику наслова вијести која је гласила "Преминуо режисер и учитељ глуме Мирослав Мика Алексић", али је Тимотијевић прецртао дио "режисер и учитељ глуме" и изнад написао: "злостављач и сек*уални преступник".

Милош је својевремено подржао своје колегинице, које су иступиле са причом да су биле злостављане од стране Алексића.

- У првом тренутку када сам чуо то ја сам првих пет секунди био шокиран, међутим, када сам негдје повезао ствари онда сам схватио да се то уклапа у тај профил. Шокиран сам само што нисам ништа примијетио. С обзиром да је толико дјевојака младих изашло са причом, увјерења сам да се то десило - рекао је тада Тимотијевић.

О свом искуству са професором глуме Милош је рекао сљедеће:

- Проводио сам доста времена у Микиној групи гдје сам имао и лијепих и лоших искустава. Сад кад се све издешавало, то искуство је мени остало у добром сјећању, али човјек некако има тенденцију да лоше ствари заборавља и онда тек неки други су ми указали на то какав је он био према мени. Међутим, ја се тога стварно не сјећам - каже Милош.

- Једино што сам, кад сам се спремао за Академију био је доста чудан тренутак. Први пут ме је он спремао, послије треће године средње школе и ја сам прошао у ужи избор. Тада нисам имамо неку амбицију да прођем, некако сам хтио да завршим средњу. Али када сам хтио други пут да спремам, тада сам већ желио. Он ми је рекао на том једном часу, када је питао ко ће да се спрема за глуму ове године и када ма ја подигао руку "Ти, Милоше, спусти руку". Када сам га питао зашто, одговорио ми је да ја нисам за овој позив, јер сам ушао у ужи избор само зато што ме је он спремао - присјећа се глумац. - То је била реченица и то је био мој посљедњи час код Мике у групи. Просто сам схватио да кад неко нема повјерења у вас, нема разлога ни да ја губим вријеме више у тој групи - рекао је једном приликом Тимотијевић за Курир.

