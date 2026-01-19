Logo
Large banner

Урна Жарка Лаушевића изнијета из Србије

19.01.2026

16:14

Коментари:

0
Урна Жарка Лаушевића изнијета из Србије

Иако је првобитни план био да легендарни глумац Жарко Лаушевић буде сахрањен у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду, његова урна ипак није положена у Србији, преносе домаћи медији.

рема потврђеним информацијама из ЈКП „Погребне услуге“, урна је, искључиво на захтјев породице, непосредно након кремације транспортована у Сједињене Америчке Државе.

– Урна Жарка Лаушевића је након кремације транспортована у Америку – речено је кратко.

Жарко умро у новембру 2023. године

Легендарни глумац Жарко Лаушевић преминуо је у новембру 2023. године, а данас 19. јануара напунио би 66 година.

aerodrom sarajevo avaz

Хроника

Едина Каришик ухапшена на сарајевском аеродрому

Доктор са ВМА открио је својевремено како је изгледала борба Жарка Лаушевића са раком плућа, а о његовој писао је Бориса Јакић у књизи “Лауш”. У том дијелу написано је сљедеће:

– Као сваки озбиљан и пристојан човјек, Жарко је направио тестамент у којем је до детаља објаснио своју посљедњу вољу. То је учинио у прољеће 2023. увјерен да крај није тако близу. Између њега и смрти није било непознаница, добро су се знали још од времена подгоричке трагедије. Стално су били блиски, ословљавали се на “ти”.

Није умио да штеди. Упркос болести, није оставио цигарете. Замијенио је само њихову форму – пушио је електронске умјесто дуванских с филтером.

zetva zito njiva

Економија

Бизнисмен поријеклом из Српске постаје највећи произвођач хране у Хрватској

Доктор са ОРЛ клинике Клиничко-болничког центра Србије биоптирао му је ткиво, а добијени резултати могли су се тумачити двојако, и да јесте и да није тумор – објашњава пуковник доктор Небојша Марић, начелник Од‌јељења за грудну хирургију на ВМА.

Био је у дилеми да ли треба да оперише плућа или не. Чим је жлијезда ван грудног коша захваћена канцером, велика је вјероватноћа да су у питању метастазе. Али то не значи да не може да се оперише. Његов тумор у доњем режњу није био велики.

Фридрих Мерц

Свијет

Мерц: Покушаћу да убиједим САД да одустану од Гренланда

То је била клацкалица, шаховски проблем како лијечити, да ли почети са циљаном хемиотерапијом или одмах оперисати. Ја сам као хирург сматрао да би било штета да тај примарни проблем не уклонимо, а да се онда настави процес лијечења терапијом која је касније спроведена.

Препоручио сам му хируршки захват. Није ми д‌јеловао као човјек који је плашљив, али је претјеривао са аналитиком. Читао је много о канцеру плућа и како тај проблем може ријешити. Био је увјерен да постоји начин да се болест елиминише или контролише другим методама.

63c95b1538b56 casni krst

Србија

Кошкање на пливању за Часни крст: Сви гледали немилу сцену, дошло је до гурања и отимања у финишу

Други разлог због кога је избјегавао хируршки захват били су резултати биопсије супраклавикуларне жлијезде, која у првом маху није дала прецизан одговор на питање о каквој болести је ријеч. То је код њега пробудило наду да је можда у питању нека упала, а не карцином плућа.

Изабрао је алтернативни метод лијечења, промјену начина исхране, редуковање уноса шећера и избјегавање неких других ствари, пише Република.

Подијели:

Тагови:

Žarko Laušević

urna

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Презентовано планирано техничко рјешење дионице Фоча - Шћепан Поље

Република Српска

Презентовано планирано техничко рјешење дионице Фоча - Шћепан Поље

1 ч

0
Премијер и министри положили заклетву у Храму Христа Спаситеља

Република Српска

Премијер и министри положили заклетву у Храму Христа Спаситеља

1 ч

4
Договорили се Руси и Мађари око НИС-а

Србија

Договорили се Руси и Мађари око НИС-а

1 ч

0
Ђоковић се прекрстио, ни сам није вјеровао шта је урадио

Тенис

Ђоковић се прекрстио, ни сам није вјеровао шта је урадио

2 ч

0

Више из рубрике

Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Ана Николић шокирала новом објавом: ''Нажалост жива сам''

2 ч

0
Познато вријеме и мјесто сахране Мике Алексића

Сцена

Познато вријеме и мјесто сахране Мике Алексића

4 ч

1
Мирослав Мика Алексић, учитељ глуме којег је више дјевојака оптужило за силовање

Сцена

Ово је Ива говорила на суђењу Алексићу: Имала сам страх од њега, гурао ми је језик у уста

5 ч

0
Лепа Брена проговорила о потомству и њеним погледима на мајчинство

Сцена

Лепа Брена проговорила о потомству и њеним погледима на мајчинство

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

45

Познато гд‌је и када ће бити сахрањен Мирослав Мика Алексић

16

35

Данска одговара Трампу, шаљу војску

16

29

Човић-Пленковић: Сарадња на европским реформама и енергетској диверзификацији

16

20

Роналдо добио спор против Јувентуса, узеће им милионе

16

15

Остојић: Приоритет усвајање измјена и допуна закона о борцима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner