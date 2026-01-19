Урна Жарка Лаушевића изнијета из Србије

19.01.2026
16:14
Коментари:0
Иако је првобитни план био да легендарни глумац Жарко Лаушевић буде сахрањен у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду, његова урна ипак није положена у Србији, преносе домаћи медији.
рема потврђеним информацијама из ЈКП „Погребне услуге“, урна је, искључиво на захтјев породице, непосредно након кремације транспортована у Сједињене Америчке Државе.
– Урна Жарка Лаушевића је након кремације транспортована у Америку – речено је кратко.
Легендарни глумац Жарко Лаушевић преминуо је у новембру 2023. године, а данас 19. јануара напунио би 66 година.
Хроника
Едина Каришик ухапшена на сарајевском аеродрому
Доктор са ВМА открио је својевремено како је изгледала борба Жарка Лаушевића са раком плућа, а о његовој писао је Бориса Јакић у књизи “Лауш”. У том дијелу написано је сљедеће:
– Као сваки озбиљан и пристојан човјек, Жарко је направио тестамент у којем је до детаља објаснио своју посљедњу вољу. То је учинио у прољеће 2023. увјерен да крај није тако близу. Између њега и смрти није било непознаница, добро су се знали још од времена подгоричке трагедије. Стално су били блиски, ословљавали се на “ти”.
Није умио да штеди. Упркос болести, није оставио цигарете. Замијенио је само њихову форму – пушио је електронске умјесто дуванских с филтером.
Економија
Бизнисмен поријеклом из Српске постаје највећи произвођач хране у Хрватској
Доктор са ОРЛ клинике Клиничко-болничког центра Србије биоптирао му је ткиво, а добијени резултати могли су се тумачити двојако, и да јесте и да није тумор – објашњава пуковник доктор Небојша Марић, начелник Одјељења за грудну хирургију на ВМА.
Био је у дилеми да ли треба да оперише плућа или не. Чим је жлијезда ван грудног коша захваћена канцером, велика је вјероватноћа да су у питању метастазе. Али то не значи да не може да се оперише. Његов тумор у доњем режњу није био велики.
Свијет
Мерц: Покушаћу да убиједим САД да одустану од Гренланда
То је била клацкалица, шаховски проблем како лијечити, да ли почети са циљаном хемиотерапијом или одмах оперисати. Ја сам као хирург сматрао да би било штета да тај примарни проблем не уклонимо, а да се онда настави процес лијечења терапијом која је касније спроведена.
Препоручио сам му хируршки захват. Није ми дјеловао као човјек који је плашљив, али је претјеривао са аналитиком. Читао је много о канцеру плућа и како тај проблем може ријешити. Био је увјерен да постоји начин да се болест елиминише или контролише другим методама.
Србија
Кошкање на пливању за Часни крст: Сви гледали немилу сцену, дошло је до гурања и отимања у финишу
Други разлог због кога је избјегавао хируршки захват били су резултати биопсије супраклавикуларне жлијезде, која у првом маху није дала прецизан одговор на питање о каквој болести је ријеч. То је код њега пробудило наду да је можда у питању нека упала, а не карцином плућа.
Изабрао је алтернативни метод лијечења, промјену начина исхране, редуковање уноса шећера и избјегавање неких других ствари, пише Република.
Сцена
2 ч0
Сцена
4 ч1
Сцена
5 ч0
Сцена
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
45
16
35
16
29
16
20
16
15
Тренутно на програму