Ана Николић шокирала новом објавом: ''Нажалост жива сам''

19.01.2026
Ана Николић ријешила је да промијени живот из коријена. Она се сада огласила на свом Инстаграм профилу из теретане гдје је објавила снимак из теретане, док је на лицу имала наочаре за сунце.
Ана Николић је, наиме, објавила снимак док је била на траци за трчање, а том приликом је имала поруку за своје пратиоце:
– Шта ћемо сад? Пакао слиједи. Поздрав за све оне што би вољели да сам мртва, нажалост жива сам – рекла је Ана на снимку.
Ана Николић недавно је у подкасту код Бокија 13 отворено говорила о борби са зависношћу од алкохола. Пјевачица је тада открила када дефинитивно престаје да пије.
Наиме, Ана је тада најавила да 28. новембра почиње са постом и престаје да пије.
– Ја ћу наставити да пијем док ми се пије, 28. новембра ћу да почнем пост и нећу пити ништа и то је тако у мојој глави, ја то тако. Коме се свиђа нек сее… а коме се не свиђа, немој да му се свиђа – рекла је Ана Николић гостујући у подкасту код Бокија 13.
Ана је, затим, поменула и породицу и развод.
– Имам 47. година, свој живот, своје дијете требала сам да имам породицу, удала сам се не да се разводим, него се тако десило. Имам дивно дијете, јако васпитано, много добро дијете – рекла је.
