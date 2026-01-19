Познато ко је пуцао у згради општине - расте број повријеђених

Извор:
Најмање двије особе су погинуле, а шест је повријеђено у пуцњави која се данас догодила у згради општине у Хрибском у Чешкој.
Иако су медији прво објавили да је у пуцњави убијена жена, испоставило се да је убијен један мушкарац, док је полиција током интервенције елиминисала нападача.
Шест особа је у тешком стању, а најтеже је повређена једна жена. Сви повријеђени су превезени у болницу.
Двије особе са простријелним ранама у грудима примљене су у Масарикову болницу у Усти на Лабему, док су четири повријеђене особе довезене у болницу у Дечину. Један од повријеђених са прострјелном раном у грудима транспортован је хеликоптером, док је друга особа довезена колима хитне помоћи. Међу повријеђенима је и један полицајац.
Према свједочењима присутних, нападач је локални наркоман и син једне раднице у општини.
Инцидент се догодио око 10.30 часова, када су све расположиве полицијске снаге, укључујући јединице за разбијање демонстрација и специјалну полицију, упућене на лице мјеста.
Према изјавама локалних мештана, нападач је раније претио да ће једног дана пуцати у општини Хрибској. Његова мајка, која ради у општини, у тренутку напада покрила је лице маском и побјегла кроз прозор.
Полиција је нападача неутралисала на лицу мјеста. Након интервенције, зграда је детаљно претражена и сада је безбједна.
Премијер Чешке Андреј Бабиш изразио је саучешће жртвама и њиховим породицама, истичући жаљење због трагедије која је потресла локалну заједницу, преноси Телеграф.
