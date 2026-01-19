Logo
Фармерке у овој боји су нови класик сезоне

Супержена

Фармерке
Фото: Pixabay

Након година доминације плавог и црног џинса, чоколадно смеђа боја преузима главну улогу у зимским гардеробама.

Чоколадно смеђа се чврсто позиционирала као боја сезоне, а смеђе фармерке постале су кључни основни слој свакодневног одијевања. И док се засад опраштамо од провереног плавог џинса, овај заокрет не дјелује радикално - напротив. Смеђе фармерке уносе нову димензију у гардеробу, нудећи безвременску, земљану и изузетно елегантну алтернативу која се лако прилагођава различитим стиловима и приликама.

Успон тренда смеђих фармерки савршено се уклапа у актуелну потребу за опуштеном софистицираношћу. За разлику од црног џинса, који често може дјеловати превише строго или вечерње, и класичног плавог који понекад зна да изгуби свјежину, смеђа боја нуди идеалну равнотежу између лежерности и профињености. Управо зато постаје омиљени избор модних инсајдера ове зиме.

Дакле, плаве фармерке одлажемо на неко вријеме...

Зашто смеђе фармерке?

Стилизовање смеђих фармерки захтијева рационалан приступ, нарочито када је ријеч о обући. Прави пар ципела може у потпуности да трансформише комбинацију и подигне је на виши ниво. Умјесто посезања за изношеним црним чизмама или спортским патикама без карактера, ове сезоне нагласак стављамо на елегантније моделе који прате дух тренда.

Кожне глежњаче у чоколадним тоновима показале су се као један од најсигурнијих избора. Глатка или благо текстурирана кожа у тамносмеђим нијансама ствара софистициран монохроматски ефекат који визуелно издужује фигуру, нарочито када се комбинује с равним или благо проширеним кројевима фармерки. Овакав спој дјелује луксузно, али нимало нападно.

Мокасине класичног дизајна враћају се с новом снагом и савршено се уклапају у урбани, шик приступ одијевању. У комбинацији са смеђим фармеркама идеалне су за дневне обавезе, канцеларију или лежерне пословне састанке, доносећи дозу ненаметљиве елеганције.

За оне који преферирају израженију силуету, високе чизме у неутралним тоновима - беж, свијетлосмеђа или тзв. девил нијанса - пружају софистициран завршетак аутфита. Носе се преко панталона или дискретно скривене испод ногавица, стварајући префињен и издужен изглед који савршено функционише у зимским комбинацијама.

Минималистичке патике остају опција за оне који желе да задрже лежернији тон, али уз дозу елеганције. Бијели, крем или свијетлосмеђи модели чистих линија и квалитетне израде пружају суптилан контраст смеђем џинсу, без нарушавања цјелокупне естетике.

Ако вам класичне смеђе фармерке ипак дјелују превише једноставно, простор за игру постоји. Графички детаљи, занимљиви кројеви или наглашени шавови уносе додатну динамику, док комбинација са смеђом јакном од вјештачког крзна ствара снажан, трендовски изглед који утјеловљује дух сезоне.

