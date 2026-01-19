Испливали језиви детаљи: Бакић поруком намамљен у шуму, па ликвидиран

Извор:
Република
19.01.2026
12:56
Постоји сумња да је Живко Бакић непосредно прије изласка примио поруку од особе којој је вјеровао, те да је тако преварен да се сам појави, након чега је и ликвидиран.
Бивши фудбалер Црвене звезде Живко Бакић, познат и као Жића, убијен је у близини куће у викенд-насељу Трешња, гдје је живио. Још као 17-годишњак важио је за велик таленат, а стручњаци су му предвиђали сјајну спортску каријеру.
Начин на који је убијен, потврђен најновијим налазима обдукције, свједочи о професионалној и немилосрдној сачекуши.
Обдукција је показала да нападач ништа није препустио случају. Бакић је најприје погођен са више хитаца у предјелу груди, стомака и ногу, што указује на то да је убица отворио ватру из засједе чим му се жртва приближила на шумској стази.
Док је вођа картела лежао рањен на земљи, егзекутор му је пришао и извршио језиву "овјеру" са два директна поготка у главу. Бакић је званично проглашен мртвим у 17.00 часова.
Кобног дана, 16. јануара око 13 часова, Бакић је са наногицом на нози изашао у дозвољену шетњу ка шуми.
Убица га је сачекао на неприступачном терену, далеко од очију јавности, гдје је спровео свој крвави план до краја.
Према неким наводима, Бакић је наредио свом обезбјеђењу да га не прати, као што је раније био случај, а сумња се да је примио поруку, те је отишао сам.
Његов телефон је послат на вјештачење, а сумња се да је управо на њега стигла порука, која га је навела на потез да оде сам у шетњу, преноси Република.
