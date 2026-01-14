Ево како лицу вратите свјежину након празника и ријешите се подочњака

Извор:
Новогодишње славље често доноси незаборавне тренутке, али може оставити и траг на нашем изгледу, нарочито на подручју око очију.
Ако сте се послије журке пробудили са уморним очима и подочњацима, не брините, јер имамо неколико ефикасних савјета који ће вам помоћи да вратите свјежину и сјај лицу.
Подочњаци се односе на тамне или натечене кругове испод очију, који су често узроковани ширењем крвних судова, губитком волумена коже или накупљањем течности у подручју око очију. Такође, умор и недостатак сна свакако утичу на појаву подочњака, али постоје трикови уз које се послије бурне ноћи славља може ублажити њихова видљивост и постићи свјеж изглед.
Ако желите да у нову годину уђете са блиставим теном без тамних колутова око очију, ево шта код куће можете да урадите. У наставку пронађите једноставне савјете за брз ефекат.
Први корак ка освјежењу изгледа лица јесте правилна хидратација изнутра. Веома је важно уносити довољну количину воде у организам јер она помаже у ревитализацији коже и смањењу отока. У воду можете додати и кришке свјежег краставца, који има додатно антиоксидативно дејство.
Хладне облоге су одличан начин за смањење отока и црвенила око очију. Можете користити охлађене кесице чаја или кришке краставца – хладноћа ће сузити крвне судове, умањити натечен изглед и пружити тренутни осјећај свјежине.
Овај све популарнији скинцаре производ одлично ће доћи након новогодишњег славља јер у кратком времену доприноси блиставијем и заглађенијем изгледу коже испод очију.
Кофеин привремено сужава крвне судове, па смањује натеченост и подочњаке. Поред тога, подстиче циркулацију, чинећи кожу свјежијом и одморнијом, а делује и као антиоксиданс који штити кожу од оштећења изазваних слободним радикалима, УВ зрачењем и стресом.
Ако је могуће, спавајте у положају у којем је глава благо подигнута. То спречава задржавање течности око очију и смањује отицање. Може помоћи додатни јастук, а у комбинацији са хладним облозима ујутру, резултат је загарантован.
Смањите унос соли и алкохола
Обратите пажњу на унос соли и алкохола, јер оба фактора могу допринијети задржавању течности и отицању. Умјерена конзумација направиће велику разлику и олакшати борбу против подочњака и уморног изгледа.
Лагано истезање врата и рамена биће довољно да подстакне циркулацију, због чега кожа изгледа боље. Такође, помоћи може и кратка шетња на свјежем, хладном ваздуху.
