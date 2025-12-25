Нови тренд у шминкању је освојио многе: Без тешких подлога за пудер

Извор:
Агенције
25.12.2025
09:11
Коментари:0
Након година доминације сјајног, готово мокрог изгледа коже, који је постао симбол популарног „глазед донут” тренда, у индустрији љепоте догађа се значајан заокрет. Умјесто блиставости и тешких подлога, у фокус долази мекани, замућени тен који природно прекрива неправилности, али без утиска неприродности.
Овај нови тренд, познат као „цлоуд скин”, доноси мат финиш који изгледа природно, али побољшано. Кожа је и даље препознатљива, али њена текстура је ублажена, поре и неправилности су смањене, а сјај контролисан.
Друштво
На шта грађани највише новца троше
„Цлоуд скин” није сасвим нови појам, већ се већ неко вријеме користи у корејској козметици, која је позната по свом нагласку на природне, меке завршнице. Корејска индустрија љепоте већ дуги низ година фаворизује кориштење производа који побољшавају изглед коже без потребе за тешким прекривањем.
С обзиром на популарност корејских трендова љепоте и свеприсутност филтера на друштвеним мрежама, није изненађујуће да је овај стил сада постао глобални феномен. Умјесто да прекривамо неправилности тешким слојевима пудера, сада желимо изгледати као да имамо беспријекорну кожу која природно одражава свјетлост, с контролисаним и суптилним мат ефектом.
Регион
Покосио жену на пјешачком прелазу и побјегао
„Цлоуд скин” тренд је прави примјер како се љепота стално развија према једноставности и природности. То је револуција у свијету љепоте, гдје мање значи више.
Најновије
Најчитаније
09
33
09
30
09
25
09
21
09
11
Тренутно на програму