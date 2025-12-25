Logo
Large banner

Нови тренд у шминкању је освојио многе: Без тешких подлога за пудер

Извор:

Агенције

25.12.2025

09:11

Коментари:

0
Нови тренд у шминкању је освојио многе: Без тешких подлога за пудер

Након година доминације сјајног, готово мокрог изгледа коже, који је постао симбол популарног „глазед донут” тренда, у индустрији љепоте догађа се значајан заокрет. Умјесто блиставости и тешких подлога, у фокус долази мекани, замућени тен који природно прекрива неправилности, али без утиска неприродности.

Овај нови тренд, познат као „цлоуд скин”, доноси мат финиш који изгледа природно, али побољшано. Кожа је и даље препознатљива, али њена текстура је ублажена, поре и неправилности су смањене, а сјај контролисан.

Корпа

Друштво

На шта грађани највише новца троше

„Цлоуд скин” није сасвим нови појам, већ се већ неко вријеме користи у корејској козметици, која је позната по свом нагласку на природне, меке завршнице. Корејска индустрија љепоте већ дуги низ година фаворизује кориштење производа који побољшавају изглед коже без потребе за тешким прекривањем.

С обзиром на популарност корејских трендова љепоте и свеприсутност филтера на друштвеним мрежама, није изненађујуће да је овај стил сада постао глобални феномен. Умјесто да прекривамо неправилности тешким слојевима пудера, сада желимо изгледати као да имамо беспријекорну кожу која природно одражава свјетлост, с контролисаним и суптилним мат ефектом.

Полиција Хрватска,

Регион

Покосио жену на пјешачком прелазу и побјегао

„Цлоуд скин” тренд је прави примјер како се љепота стално развија према једноставности и природности. То је револуција у свијету љепоте, гдје мање значи више.

Подијели:

Тагови:

šminkanje

мода

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Поклони

Савјети

Упакујте професионално поклон помоћу даске за пеглање (ВИДЕО)

44 мин

0
Руска ПВО оборила преко 140 украјинских беспилотних летелица

Свијет

Руска ПВО оборила преко 140 украјинских беспилотних летелица

47 мин

0
Робот

Наука и технологија

Забрињавајуће: АИ модели одбијају да се угасе

50 мин

0
СИПА ухапсила једну особу због покушаја убиства

Хроника

СИПА ухапсила једну особу због покушаја убиства

57 мин

0

Више из рубрике

Ево какве обрве ће бити у тренду наредне године

Стил

Ево какве обрве ће бити у тренду наредне године

3 д

0
Због једне грешке у шминкању изгледамо старије него што јесмо

Стил

Због једне грешке у шминкању изгледамо старије него што јесмо

1 седм

0
Три боје за косу које ће доминирати у наредној години

Стил

Три боје за косу које ће доминирати у наредној години

1 седм

0
Дјевојка са црвеним ноктима и новогодишњим украсом

Стил

Изаберите прави маникир за празнике: Безброј начина да ваши нокти заблистају

1 седм

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

33

Њемачки извоз на ивици понора

09

30

Ивановић: На сцени подјела бирачког тијела и поништвање изборне воље грађана

09

25

Ухапшен Бањалучанин код ког је пронађена дрога

09

21

Трамп телефоном разговарао са дјецом широм САД поводом Бадњег дана

09

11

Нови тренд у шминкању је освојио многе: Без тешких подлога за пудер

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner