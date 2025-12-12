Изаберите прави маникир за празнике: Безброј начина да ваши нокти заблистају

Извор:
Агенције
12.12.2025
12:22
Коментари:0
Празнични изглед ноктију није само модни детаљ, он одражава расположење, креативност и дух сезоне. Било да преферирате класичну црвену, елегантну златну или забавне шљокице, постоји безброј начина да ваши нокти заблистају.
Класичне боје попут црвене, зелене, златне и сребрне увијек су популарне у празничном периоду. За оне који воле софистицирани изглед, нуде тонови с дискретним златним или сребрним детаљима идеалан су избор.
Економија
Док цијене кафе дивљају, еспресо се овдје може попити за марку
Ако волите експериментисати, можете комбиновати шљокице, металик нијансе или божићне мотиве попут пахуљица, јелки или звјездица. Празнична сезона је право вријеме да нокте обликујете према властитим жељама. Овални, квадратни или бадемасти облик ноктију такођер може додатно нагласити ваш стил.
Да би ваш празнични маникир био беспријекоран, важна је добра припрема ноктију. Редовно турпијање, чишћење заноктица и наношење храњивог уља помоћи ће да нокти буду здрави и снажни.
Сцена
Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење
Најновије
Најчитаније
17
14
17
12
17
06
16
58
16
50
Тренутно на програму